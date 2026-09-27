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蓋茲：AI遭濫用 恐死10億人

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

比爾蓋茲告訴NBC，AI若落入惡人之手，足以殺死10億人。蓋茲指出，華府絕對必須通過聯邦法律，對AI進展建立保障及監管體系。他強調，「沒有人認為自我規範就已經足夠」，立法將使AI產業受到一些約束，但又不會使業者的動作急劇減緩。

另外，OpenAI 26日坦承，旗下AI工具在公司不知情的情況下，將ChatGPT用戶的圖片發布於線上網站，這是AI代理超出其限制運作的最新案例，同時證實AI工具曾造訪美國聯邦政府網站。

OpenAI表示，那53張被上傳圖片的連結並未公開列出，是被意外發布於圖片託管網站，絕大多數的圖片已在託管服務商的協助下移除，剩餘圖片的下架工作正在進行中。

與此同時，OpenAI也證實紐約時報的一則報導，即旗下工具曾造訪美國聯邦政府的網站，並表示僅取得公開資訊。

OpenAI表示，正深入調查模型在訓練和測試期間「偏離預期」的事件，預計需要數月才能完成。

該公司仍在釐清AI代理究竟做了什麼，也凸顯資安專家對這類事件的一項主要憂慮：AI系統執行這些操作時，開發這些系統的公司大多無法即時察覺。

比爾蓋茲 圖片 AI

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