Nike 失寵 投資評級遭降

華爾街對運動用品大廠Nike的寵愛程度降到至少是25年以來最低，美國銀行（BofA）將它的投資評級，由原先的中立，降至「落後大盤」，成為最新一個嫌棄Nike的華爾街大咖。

美銀分析師哈金森25日發出報告對Nike降評，不預期公司銷售可以在2028年就改善，她因而也大砍對Nike明年和後年的獲利預估，示警公司獲利和估值均有走下坡的風險。

根據彭博資訊的彙整分析，如果以1到5的數值代表對一檔股的投資評級，5為「買進」、1為「賣出」的話，Nike目前在分析師的評級共識值為3.3。這水準是2001年開始有紀錄以來最低。

Nike股價25日連續第三個交易日下跌，收盤跌幅0.67%，報35.75美元。哈金森下修新目標價至30美元，以25日收盤價而言，代表還有再下挫16%空間。Nike股價自2021年至今，每年都下跌；以目前的節奏，今年還將會成為1993年以來，年度表現最差的一年。1993年是NBA傳奇球星麥可喬丹第一次退休那年。

營運惡化之前，Nike一直是華爾街寵兒。隨著喬丹聯名系列商品的銷售下滑，又不敵Hoka、On等新品牌和老對手Adidas的競爭，即使大約兩年前找回老臣希爾出任執行長展開改革，至今未見明顯成效。