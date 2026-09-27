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美股收漲 本周緊盯通膨就業

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美國股市25日和周線均全面收高。本周美國將公布通膨和就業數據，牽動居多年高點的美國公債殖利率，考驗這波股市漲勢能否延續。

道瓊工業指數25日上漲478.64點，結束連三跌；標普500指數和那斯達克綜合指數各漲0.5%。費城半導體指數漲1.4%，周線上漲6.3%，已連續四周上漲，呈現5月來最長周線漲勢。台積電ADR於25日跌0.1%，但也連四周收紅。

伊朗提出新方案，表示若美國滿足若干條件，可在七天內重開荷莫茲海峽，並恢復商討結束戰事的協議。消息使布蘭特原油期貨25日下跌2.1%，收每桶104.32美元，回吐上周部分漲幅。但華爾街日報25日獨家報導，美國官員表示，川普已拒絕伊朗提出的停火方案，並告訴幕僚，預期在11月期中選舉後恢復轟炸伊朗。

債市賣壓也暫時減輕。美國10年期公債殖利率25日一度升至約5.23%，隨後回落，收在約5.18%，仍攀2007年以來收盤新高。30年期殖利率盤中則盤旋在5.5%高點。

殖利率後續走勢，不能只看油價。克里夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）指出，美國經濟成長強勁、政府債務引發疑慮，加上市場預期Fed還會升息，都推升了長債殖利率。即使美伊談判使油價回落，若本周物價和就業數據仍顯示經濟過熱，美債殖利率可能繼續居高。反之，若通膨降溫、就業成長放緩，市場對升息的預期才可能減弱。

部分投資人擔心，若10年期公債殖利率維持在5.2%左右，或進一步升高，舉債成本可能拖累股價和經濟成長。路博邁經理人普特爾說，殖利率正逐漸升至足以抑制股市和經濟活動的水準。殖利率攀升也使房貸和企業借款更貴；美國30年期固定房貸利率本周升至7.45%，為逾兩年最高。投資人接下來須留意，高利率是否逐漸拖累消費和企業支出。

通膨 美股 道瓊工業指數

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