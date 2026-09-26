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義大利Eni集團設定油價上限 政府感謝共體時艱

中央社／ 羅馬26日專電

油價格飆漲，義大利能源巨擘埃尼集團（Eni）宣布設定價格上限，汽油每公升1.99歐元（約新台幣72元），柴油每公升2.19歐元。對此，義大利政府公開感謝埃尼集團共體時艱。

埃尼集團表示，燃油固定上限價格從28日起生效，先試行30天，有可能延長實施至年底。僅限適用於埃尼集團旗下的Enilive加油站，在全義大利共有超過4000家。

義大利其他品牌或獨立加油站，目前並未跟進。

義大利總理府發表聲明，感謝埃尼集團提出限制汽、柴油價格的重要措施，此舉有助遏制因嚴峻國際情勢高漲的燃油成本，高油價正衝擊義大利每個家庭的生活。

義大利企業暨製造部長烏索（Adolfo Urso）和環境與能源安全部長弗拉廷（Gilberto Pichetto Fratin）已敲定，在10月8日召集燃油相關產業舉行會議，目標是評估國內煉油廠如何提高關鍵產品產量，以減輕當前國際情勢對國家供應的影響。

埃尼集團發表聲明指出，由於持續的地緣政治危機，國際市場原油供應量萎縮，加上歐洲煉油廠能力不足（過去15年近30家煉油廠關閉），導致燃油價格對義大利家庭、企業造成極沉重負擔。埃尼集團決定為國家與消費者做出貢獻，「現在我們需要了解義大利市場上其他石油公司將採取什麼行動」。

埃尼集團並表示，將致力營運威尼斯（Venice）和傑拉（Gela）的生物煉油廠，並開發和改造利佛諾（Livorno）及義大利其他地區的煉油廠，保障就業和環境，對該地區投入大量投資，維護煉油廠在永續產品方面的產能，以避免市場出現產能短缺。

埃尼集團的決定受到民間團體歡迎。全國消費者聯盟主席多納（Massimiliano Dona）表示這是個好消息，對埃尼集團限制燃油價格的舉措表示贊同和讚揚。不過他提到，埃尼集團此舉可能是為了避免遭到課徵「額外利潤稅」，很多人正倡議政府這麼做。

油價 義大利

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