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世界星國12吋廠9月28日開幕 可望於2027年第1季量產

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
世界先進董事長方略。 圖／聯合報系資料照
世界先進董事長方略。 圖／聯合報系資料照

晶圓代工廠世界先進（5347）新加坡VSMC旗下12吋廠將於28日舉辦開幕典禮，世界先進董座方略與合資夥伴恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.）執行長Rafael Sotomayor、新加坡官方代表等將出席；這場開幕典禮，象徵著世界先進攜手夥伴布局12吋廠重要里程碑。

世界先進旗下VSMC新加坡12吋廠第一期備受外界關注，方略日前重申說，原本預計在2029年完成整體產能建置的目標，可望提前2028年產能建置完畢，第一期廠區產能已全數獲客戶包下，營運有合約支撐。產能一部分客戶的新需求中介層也已達成協議，不論是利用率、邁向損平、毛利率都有幫助。

目前新加坡廠一廠招募700名員工，後續持續招募可望超過千人。

關於量產進度，方略先前指出，2024年12月4日該廠動土建置，進度符合公司期望，甚至部分超前；進機順利甚至進度超前，200台機台已在試運轉，6月初產出第一批40奈米晶片測試結果良率逾99%，可望於2027年第1季量產，並力拚提早達到滿載。

資本支出方面，世界先進先前一次法說會上指出，今年資本支出應對成熟製程需求8吋升級以及12吋設備投資約為2025年相當，仍約新台幣600~700億元，其中85%用於VSMC。

新加坡12吋廠維持2027年第1季量產，因產品組合變化，預計2029年達滿載時月產能將從原先預估5.5萬片下修為約4.5萬片。

晶圓代工廠 半導體 恩智浦 新加坡

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