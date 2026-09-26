19年新高！美債殖利率急升飆破5.2% 震撼波恐衝擊這些資產市場

分析師警告，美國公債殖利率本周升幅之大、升速之快，已把金融市場推入「危險區」。

過去數月來，全球公債市場一直承受壓力，反映油價上漲推升通膨、美國經濟數據比預期強助長聯準會（Fed）可能多次升息展望、政府公債發行量暴增，以及科技公司紛紛發債籌錢支應人工智慧（AI）基建投資等因素。

但本周美債殖利率升得又急又猛，令投資人擔心這場債市大地震的震波可能擴散開來，衝擊股市、匯市和公司債等市場。

作為全球市場利率標竿的美國10年期公債殖利率在本周衝破5%大關，一周來躍增18.5個基點至5.18%，是19年來最高水準；25日盤中還一度飆上5.22%，比今年初的水準足足高出超過1個百分點。對一般人來說，增幅似乎不大；但看在債券投資人眼裡，這有如大難臨頭。

美債殖利率飆升速度太快 可能引發骨牌效應

美債殖利率本周急速飆破5%極不尋常，這種飆速近年來唯有2025年4月美國總統川普宣布「解放日」關稅時的情況可相提並論，當時也引發債市強烈但短暫的反應。而且，只是美國一項採購經理人指數（PMI）比預期強，就觸動殖利率急升。

市場人士認為，這是債市承受壓力的跡象。投機資金如今已在債市扮演關鍵角色，而美債殖利率突然飆升，可能讓許多避險基金和其他類型的投機客猝不及防。在規模較小的英國和歐洲債市，也曾見過伊朗戰爭迫使避險基金慌忙結清對央行降息的押注，轉而押寶升息。但這種情況在規模巨大的美國債市十分罕見，不由得令人擔心可能掀起骨牌效應。

三菱日聯集團（MUFG）分析師哈潘尼說：「市場正處於危險區。」包括避險基金經理人在內的投機資金，可能因殖利率突然竄升受創，如今也許必須出清不相關的押注，以應付贖回需求。他們可能拋售哪些「不相關」資產，不得而知；但可合理推測一些「利差交易」恐有回跌之虞。這種交易泛指借入低利率貨幣（例如日圓）、轉進收益較高的資產（例如美國科技股、新興市場貨幣）。

哈潘尼認為，這場債市大地震的震波，也許即將波及匯市和其他資產市場。

美債殖利率飆上高價位 恐殃及其他高負債國債市

債殖利率升上5%，對目前有AI榮景支撐成長的美國經濟大致無傷。美國通膨相當高，甚至能緩和國債負擔。借貸成本升高當然會造成傷害，但美國目前或許還應付得來。

但對其他高負債、成長遠比美國遲緩的經濟體，例如英國和法國，不啻是災難。畢竟這些國家的償債成本仍大致取決於美國債市。英國10年期公債殖利率目前在5.4%上下。法國10年期公債殖利率為4.67%，比德國同天期公債殖利率高出逾1個百分點，讓經歷過2010年代歐元區債務危機的市場老手直冒冷汗。

主要股價指數或許能安然度過本周的美國債市震撼，畢竟有強勁的企業獲利和AI投資榮景護體。投資人可能覺得有點不對勁，但也找不到足以讓股價漲勢踩煞車的理由。然而，投資人宜提高警覺，防範債市大地震可能在別處引發火災。