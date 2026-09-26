美公債殖利率一直飆 為何美經濟仍火熱降不了溫？

儘管上周美國10年期公債殖利率站上5.2%，達到2007年來最高水準，30年期殖利率更站上5.5%，為2004年來首見，但投資機構普遍認為這並不足以使美國紅火的經濟降溫。

投資機構指出，殖利率急升是在反映債市難以跟上經濟強勁成長的步調，而目前持續上升的借貸成本並未出現能使經濟活動踩剎車的訊號。

富達國際機構基金經理人瑞迪爾表示，「市場對於公債殖利率是否已達到使經濟降溫的水位多所爭議。經濟數據提供的答案是，我們甚至尚未接近此一水位」。

美國聯準會（Fed）展現「鷹派」立場，加上近幾周來的經濟數據顯示景氣熱絡，以及物價上升，已促使投資機構加碼押寶明年Fed將升息更多。

在上周，標普全球機構公布的美國9月採購經理人指數（PMI）顯示，經濟正以五年來最快的速度擴張，主因股市熱絡，以及龐大的人工智慧（AI）投資。亞特蘭大區聯邦準備銀行編製的GDPNow指數預測，第3季經濟年增率將達5.1%。

Marshall Wace避險基金公司市場策略長巴克表示，「市場正在將Fed的利率路徑向上修正，且時間將更久」。

分析家指出，美─伊戰結束的希望減退，意味著由經濟成長帶動需求所形成的「良性」通貨膨脹，與能源價格上漲導致成本上升的「不良」通膨將共生更久。兩者都使投資人對公債要求更高的殖利率。

Royal London資產管理公司多種資產投資主管葛瑞漢表示，「伊朗戰爭已使通膨動能翻升，將寬鬆周期轉為升息周期。經濟活動也很強，而財政政策確定未促使政府趁機減債」。

近日Fed理事巴爾、明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里與波士頓聯準銀行總裁柯林斯近日都發表「鷹派」談話，表示可能必須進一步升息。

PGIM信用部門全球債券主管提普表示，截至目前，美國經濟對利率「相對不敏感」；「情況不同的是，這是一次資產充裕與現金充裕的擴張，高利率對經濟的威脅不如以往明顯」。