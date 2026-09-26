波克夏視房市冷為布局良機 逢低加碼Lennar持股破11%

波克夏（Berkshire Hathaway）最近幾個交易日加碼買進更多Lennar股票，如今持有這家美國第二大住宅建商11%的股權，價值約21億美元。

根據波克夏25日收盤後向美國證管會（SEC）提報的Form 4文件，公司23日至25日以平均每股約81美元的價格，買進約170萬股Lennar股票，使得持股數接近2,600萬股。

波克夏前一波買進Lennar期間是在本月17日至21日，當時買進260萬股，持股比率超過了10%的門檻，因此依法必須在兩個工作天內申報買進交易。自第2季末以來，波克夏對Lennar的持股，已經增加將近一倍。

波克夏明顯利用Lennar股價低迷的時機加碼投資。Lennar股價25日雖收漲0.83%報82.15美元，但今年以來跌幅約20%，是美國主要住宅建商中表現最差的股票之一。

美國今年由於利率走高、住房負擔能力愈發成為問題，傷害住宅買氣，建築業表現疲弱，入門級的住宅市場尤其受到衝擊，而入門級住宅占Lennar銷售很大一部分。截至8月的這一季，Lennar興建的住房，平均售價約每戶37.2萬美元。

住宅建商類股股價跟著產業景氣走低，而Lennar在其中屬於價值型標的，目前的交易價格低於公司每股約90美元的帳面價值。

美國財經媒體研判，波克夏買進Lennar是由投資經理Ted Weschler操盤；他負責管理波克夏3,500億美元股票投資組合中約6%的投資交易，並向執行長亞伯報告。

波克夏喜歡目前失寵的住宅建築類股，在這領域積極布局。除了持續加碼Lennar，今年7月以約80億美元收購中型住宅建商Taylor Morrison。而旗下原本就擁有預製房屋市場龍頭Clayton Homes。