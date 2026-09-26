快訊

亞運棒球Live／7下陳晨威滿壘漏接掉2分 中華2：5日本

挑錯時間出門受困國道！連假第3天估湧北返車潮 國5北向恐塞到深夜

聽新聞
0:00 / 0:00

波克夏視房市冷為布局良機 逢低加碼Lennar持股破11%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國加州Oceanside的一個大型Lennar住宅開發案。路透
美國加州Oceanside的一個大型Lennar住宅開發案。路透

波克夏（Berkshire Hathaway）最近幾個交易日加碼買進更多Lennar股票，如今持有這家美國第二大住宅建商11%的股權，價值約21億美元。

根據波克夏25日收盤後向美國證管會（SEC）提報的Form 4文件，公司23日至25日以平均每股約81美元的價格，買進約170萬股Lennar股票，使得持股數接近2,600萬股。

波克夏前一波買進Lennar期間是在本月17日至21日，當時買進260萬股，持股比率超過了10%的門檻，因此依法必須在兩個工作天內申報買進交易。自第2季末以來，波克夏對Lennar的持股，已經增加將近一倍。

波克夏明顯利用Lennar股價低迷的時機加碼投資。Lennar股價25日雖收漲0.83%報82.15美元，但今年以來跌幅約20%，是美國主要住宅建商中表現最差的股票之一。

美國今年由於利率走高、住房負擔能力愈發成為問題，傷害住宅買氣，建築業表現疲弱，入門級的住宅市場尤其受到衝擊，而入門級住宅占Lennar銷售很大一部分。截至8月的這一季，Lennar興建的住房，平均售價約每戶37.2萬美元。

住宅建商類股股價跟著產業景氣走低，而Lennar在其中屬於價值型標的，目前的交易價格低於公司每股約90美元的帳面價值。

美國財經媒體研判，波克夏買進Lennar是由投資經理Ted Weschler操盤；他負責管理波克夏3,500億美元股票投資組合中約6%的投資交易，並向執行長亞伯報告。

波克夏喜歡目前失寵的住宅建築類股，在這領域積極布局。除了持續加碼Lennar，今年7月以約80億美元收購中型住宅建商Taylor Morrison。而旗下原本就擁有預製房屋市場龍頭Clayton Homes。

波克夏 房市 布局 股票 建商

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

房市要飄寒意？美房貸利率升破7% 近七成家庭買不起 屋主有降價壓力

AI浪潮高檔調節 戴爾高層本月集體「套現」近3200萬美元

0050投資人喊「有賺到」！台股市值躍全球第4 周冠男勸別忙進忙出

009826掛牌一個半月規模翻倍！38億衝83億、受益人破6萬…百億再降保管費

相關新聞

英特爾CEO陳立武點名下一波新興技術 微流體、碳化矽入列

英特爾（Intel）執行長陳立武在播客節目QuantumJane中表示，量子運算若要具備商業可行性，企業必須鎖定有實際需求的應用領域。他也透露自己投資量子運算公司的經驗，並點名四個值得關注的新興技術。

波克夏視房市冷為布局良機 逢低加碼Lennar持股破11%

波克夏（Berkshire Hathaway）最近幾個交易日加碼買進更多Lennar股票，如今持有這家美國第二大住宅建商11%的股權，價值約21億美元。

Fed做錯了嗎？避險基金大亨：AI時代升息抗通膨恐適得其反

避險基金大亨、潘興廣場（Pershing Square）執行長艾克曼（Bill Ackman）表示，聯準會（Fed）上周決定升息是錯誤之舉，因為人工智慧（AI）正在改寫央行因應通膨時，藉升息來壓低需求的規則。他說，這麼做反而可能使通膨惡化。

魯比歐10月將率美企代表團訪烏茲別克 會C5五國官員搶商機

美國駐印度大使兼中亞與南亞特使戈爾表示，美國國務卿魯比歐將於10月中旬率領100多家美國企業組成的代表團訪問中亞國家烏茲...

下周開盤前必看！5件關鍵國際大事回顧 這數據成美股生死線

美國股市周五全面收高，主要指數周線也全數上漲。國際油價回落，暫時減輕市場對通膨和升息的疑慮。不過，美國長債殖利率仍居多年高點，下周公布的通膨和就業數據，將牽動債市走向，也會考驗美股漲勢能否延續。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

美股周線全紅難掩債市壓力 下周通膨和就業數據考驗漲勢

美國股市周五和周線均全面收高。美伊可能重啟談判的消息導致油價回落，緩和市場對通膨和升息的疑慮，下周美國將公布通膨和就業數據，牽動居多年高點不下的美國公債殖利率，也考驗這波股市漲勢能否延續。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。