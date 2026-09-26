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魯比歐10月將率美企代表團訪烏茲別克 會C5五國官員搶商機

中央社／ 新德里26日綜合外電報導
美國國務卿魯比歐（圖）。路透
美國國務卿魯比歐（圖）。路透

美國駐印度大使兼中亞與南亞特使戈爾表示，美國國務卿魯比歐將於10月中旬率領100多家美國企業組成的代表團訪問中亞國家烏茲別克，並將在當地出席中亞5國外交部長會議。

法新社報導，戈爾（Sergio Gor）24日在美國駐印度大使館網站發布聲明指出，魯比歐（Marco Rubio）一行將前往烏茲別克大城撒馬罕（Samarkand），「以推動美國和中亞的戰略夥伴關係，及加強雙邊外交與商業合作」。

戈爾還說，魯比歐屆時將參加烏茲別克、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克和土庫曼等中亞5國的部長級會議。

這5個天然資源豐富的國家簡稱C5。美國總統川普（Donald Trump）去年11月在白宮接待這5國領袖來訪。

戈爾表示，這場C5+1部長級會議將聚焦討論「深化區域經濟連結及強化能源安全，並在C5+1框架下，針對區域共同優先議題推動合作解決方案」。

烏茲別克 美企

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