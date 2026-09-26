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印尼加速推進歐盟貿協 盼10月簽署及早對接市場

中央社／ 雅加達26日專電
印尼總統普拉伯沃近日與多名部長召開會議，指示相關部會加快完成與歐洲聯盟的全面經濟夥伴協定。美聯社
印尼總統普拉伯沃近日與多名部長召開會議，指示相關部會加快完成與歐洲聯盟的全面經濟夥伴協定。美聯社

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）近日與多名部長召開會議，指示相關部會加快完成與歐洲聯盟的全面經濟夥伴協定。印尼貿易部長章溥帝（Budi Santoso）25日表示，盼協定10月完成簽署，並在完成雙方批准程序後，明年初開始實施。

印尼與歐盟的全面經濟夥伴協定（IEU-CEPA）為雙方的自由貿易協定，歐盟執委會分析指出，協定生效時將開放80%的關稅項目，5年內達96%，15年內超過98%的關稅項目將逐步開放，涵蓋近100%的貿易額；除了降低商品進出口關稅，也涵蓋服務、投資及數位貿易等領域。

印尼政府表示，完成協定可擴大印尼產品進入歐洲市場的機會，並強化雙方貿易及投資合作；棕櫚油及其衍生品、紡織品、鞋類及橡膠製品等主要出口品可享零關稅。

歐盟執委會指出，協定也將為歐洲企業進入約2.8億人口的印尼市場創造更多機會，有助歐盟企業取得鎳、鈷等重要原物料，強化供應鏈。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）報導，歐盟駐印尼暨汶萊大使查比（Denis Chaibi）指出，印尼目前的法規環境讓部分歐洲投資人卻步，若能降低非關稅障礙，企業也更容易進口原料、出口成品並納入全球供應鏈。

他認為，雙方的全面經濟夥伴協定可提升印尼在東南亞的競爭力，與已經或即將和歐盟簽署自由貿易協定的國家縮小差距。

印尼加快推進協定也與輸歐關稅優惠即將調整有關。歐盟執委會資料顯示，目前約44%的印尼輸歐商品符合歐盟普遍化優惠關稅制度（GSP）降稅資格，但因印尼連續3年被列為中高所得國，明年1月1日起將不再適用該優惠。

印尼經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）表示，政府希望加快完成全面經濟夥伴協定，避免輸歐商品的優惠關稅出現空檔。

他補充，歐盟主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）有計畫到訪印尼，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也預計於10月底或11月初訪問印尼，屆時將就全面經濟夥伴協定等議題進行討論。

歐盟 印尼 市場 普拉伯沃 關稅

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