川普關切日圓貶值 高市早苗：日圓遭低估是問題

日本首相高市早苗25日透露，在先前的日美領袖會談中，美國總統川普（Donald Trump）表達了對日圓貶值的疑慮，而高市也提到「日圓遭低估是一項問題」。

日本「每日新聞」、TBS電視台報導，雙方在會談中「沒有討論貨幣政策或財政政策」，但川普提到「日圓貶值讓美國的貿易陷入困境」；高市則向川普說明，「一般而言，日圓遭到低估是一項問題」。她並在此基礎上強調，「將在負責任的積極財政之下，兼顧強勁經濟與財政的可持續性。」

高市這番言論可見日美雙方就擔憂匯率走勢形成共識，牽制日圓持續走低的市場。

25日，日本財務大臣片山皋月與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）進行電話協商。貝森特在社群平台X表示，雙方討論了「反映日本強勁基本面、日圓升值較為理想」等議題。

日美當局再次展現牽制日圓貶值的態度，日圓25日在外匯市場對美元走強，一度升至1美元兌156日圓後半段。

貝森特表示，這次協商是基於22日於美國紐約舉行的日美領袖會談基礎上進行。雙方也討論了持續密切合作、共同因應外匯市場的重要性。日本財務省則表示，雙方再次確認將進一步強化兩國合作。

報導指出，日圓貶值、美元升值對美國出口企業不利。對於主張製造業復甦的美國總統川普而言，日圓過度貶值似乎是一項難以忽視的問題。