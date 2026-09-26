美伊戰爭衝擊漸退 阿聯經濟回穩台商信心增

美伊戰事曾讓中東局勢驟然緊張，身處波斯灣核心位置的阿拉伯聯合大公國一度面臨航運、旅遊、房地產等市場不確定性。然而，隨著戰事衝擊逐步消退，第一商業大城杜拜的經濟活動已大致恢復正常，台商也看好當地經濟復甦。

阿拉伯聯合大公國台商會會長陳豪霆近日接受中央社訪問時表示，這次危機讓不少在杜拜長期發展的台商，更清楚看見當地領導人的治理能力與危機處理能力。

「大家歷經這次事情後，反而對杜拜更有信心」，陳豪霆笑說。

陳豪霆表示，2月底美伊戰事剛爆發時，當地民眾確實一度擔心物資短缺，但實際上超市並未出現大規模缺貨，民生受到明顯影響的時間大約只有戰事初期的一、兩週內。

陳豪霆也觀察到，當時確實有部分居民及外籍人士離開杜拜，但急於逃離者以臨時或短暫停留者為多，且隨局勢逐漸穩定後，許多人也陸續返回杜拜。實際生活在杜拜的人，並沒有感受到同等程度的恐慌。

從事軟體資訊服務行業的陳豪霆回顧當時受影響的層面，他認為主要是涉及實體貨物運輸的產業。但經過2至3個月的調整後，大概在5、6月份，大家都逐漸找到新的供需平衡，杜拜大型購物中心的人潮也幾乎回復到往日的擁擠。

「貨物沒有進不來，而是找到新方法進來，當然成本也上升」，陳豪霆平靜地說。

陳豪霆告訴中央社，杜拜現在的整體經濟算是進入復甦階段，只是不同產業的復甦速度和程度有異。觀光旅遊業受到的衝擊較為明顯，因此目前仍處於逐步恢復階段。

杜拜當地計程車司機和沙漠越野車衝沙業者也同聲向中央社表示，人潮在前兩個月已逐漸回升，惟因7、8月氣溫過高，原本一向就是杜拜旅遊淡季，10月後即會進入旅遊高峰。

陳豪霆另補充說，房地產市場雖不如過去蓬勃，但房產價格卻未出現大幅下跌。這讓記者感到驚訝與好奇。陳豪霆笑答說，戰爭初期他和身邊不少當地朋友都在等想低價拋售房產的人，結果總是慢一步。一旦他發現有條件較好的物件並開始考慮時，物件就已被買走。

這種現象反映出，買家對杜拜當地房產中長期發展仍抱持一定信心。

根據統計，目前居住在杜拜的居民超過450萬人，但90%都是外來人口，其中以占40%的印度裔為最大外來人口族群。台灣人在當地算是小眾人口，長期定居杜拜自行經營事業的台商數不到20家，但涵蓋行業相當多元，包括貿易、餐飲和旅遊。

當記者問到如何看待此次美伊戰爭對當地民眾心理或生活的影響時，陳豪霆的觀察卻與一般外界的直覺有所不同。經過一番思索後，他才緩緩地說：「真的想不太出來生活有什麼變化。」

陳豪霆認為，當地多數經濟活動在5、6月都已陸續恢復正常，居民整體也未因戰事而撤離。更重要的是，包括他在內的許多台商或其他當地民眾都感覺，經歷這次事件後對杜拜的信心反而增加，因為更加肯定阿聯政府面對危機的韌性。

陳豪霆說：「風平浪靜時大家都相安無事，一旦出現問題，就是考驗你處理危機的能力了。」

在陳豪霆看來，杜拜當局在戰事爆發後的危機應變和處理速度，是讓台商增加信心的重要原因之一。戰事初期雖出現傷亡，但當局迅速發展出的防禦與應變措施，讓後續重大傷亡明顯減少。

此外，因航班受影響而暫時滯留杜拜的旅客，也獲得當地政府一手包辦住宿等安排。這不僅快速處理實際產生的問題，也連帶提升阿聯的國際形象。

已在杜拜長住11年的陳豪霆，在COVID-19疫情期間，即已親身經歷到阿聯政府如何迅速取得疫苗，並透過數位化管理推動民眾接種。他認為，這些都顯示出阿聯政府強大穩定的決策、執行及危機管理能力。

陳豪霆強調，他相信即使外部環境出現變化，阿聯仍有能力處理問題。因此，阿聯對他們的吸引力不是沒有風險，而是「有能力處理風險」。

對於有意進入中東市場的台商而言，陳豪霆不諱言杜拜的機會與風險並存：一方面具備高消費市場及國際化商業環境，但另一方面也須適應強烈的文化落差，及因應當地法規、人才招聘及營運等挑戰。

「這也是為什麼我們在3年前成立阿聯台商會」，這時陳豪霆語氣熱烈了起來，開始對記者描繪過去曾看過一些新進台商因為對當地陌生而吃虧或失敗的經歷。

陳豪霆表示，阿聯台商會隸屬於亞洲台灣商會聯合總會體系，具備完整的規章制度，可協助新進台商快速了解當地情況，少走冤枉路，並透過駐杜拜台北商務辦事處和杜拜台灣貿易中心的網路，加強台商間的互助與合作。

他分享自己當初因接受台灣公司外派到杜拜，從原本只打算停留1、2年，到後來發現杜拜發展機會大，所以留了更久，並且在杜拜開公司及生活至今。

「我真的覺得在杜拜的生活很好過耶，鼓勵大家多來看看。」在陳豪霆帶著笑意的話語中，可以感受他對杜拜充滿希望。

陳豪霆還提到，無人機、能源、生技醫療、金融科技及伺服器等領域，都可成為值得台商關注阿聯市場的新機會。

根據微軟9月發布的2026年第2季「全球AI使用報告」（Global AI Diffusion Report），阿聯以73.3%極高使用率位居全球經濟體榜首，且遠高於全球工作年齡人口18.8%的平均值。由此可看出，阿聯已形成一個高度AI應用與數位化的市場環境。

但陳豪霆也提醒，有意進入中東市場的台商，不要只因市場看起來有機會就貿然投入，仍應先了解自身產品與商業模式是否符合當地市場，並做好規劃。

從戰事衝擊談到產業展望，陳豪霆除看到杜拜如何在經歷危機後仍維持相對的穩定，也期待有更多台商能利用杜拜作為進入中東市場的入口，並在此尋找到下一波的企業成長機會。