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英特爾CEO陳立武點名下一波新興技術 微流體、碳化矽入列

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
英特爾（Intel）執行長陳立武。美聯社
英特爾（Intel）執行長陳立武。美聯社

英特爾Intel）執行長陳立武在播客節目QuantumJane中表示，量子運算若要具備商業可行性，企業必須鎖定有實際需求的應用領域。他也透露自己投資量子運算公司的經驗，並點名四個值得關注的新興技術。

陳立武最早投資的量子運算公司是IonQ。該公司採用離子阱（trapped ion）技術，以懸浮在真空中的天然原子作為量子位元（qubit），相較於人造量子位元，可讓量子位元維持脆弱量子態更久、執行更複雜運算，還可大幅降低冷卻成本與邏輯閘數量。陳立武因為對這項技術產生興趣，決定以個人資金投資IonQ。

他也投資PsiQuantum。該公司利用傳統微處理器生產線製造矽光子晶片，以光子作為量子位元，透過光纖傳輸資料，運作速度比離子阱更快，且只有光子偵測器需要低溫冷卻。陳立武認為，光子「可精準控制方向與位置，網路連接能力也更好」，且更容易擴充。

軟體方面，陳立武則看好以色列量子軟體工程公司Classiq。該公司透過化學、醫療等領域的應用，已有明確客戶與目標市場。他強調，量子運算「能否擴大規模的關鍵，在於應用」，「若找對應用領域，成功機會很大」。

談到其他新興技術，陳立武表示，在CMOS逼近極限之際，碳化矽與磷化銦值得關注。另外還有微流體冷卻與人造鑽石，前者透過在晶粒上蝕刻微型通道，讓冷卻液更貼近電晶體，可望為資料中心散熱帶來重大突破；人造鑽石則在熱傳導率與耐崩潰能力方面，明顯優於傳統材料，在半導體製造領域漸受重視。

陳立武也談到AI代理，表示AI基礎設施持續擴建，可望帶動CPU需求。他說，自己已記不清自己使用多少AI代理，但會仰賴它們「做所有的功課」，且每天第一件事就是查看進度。他也說，AI代理讓他進行研究時不再需要那麼多助理。

英特爾 陳立武 Intel

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