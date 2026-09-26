美國股市周五全面收高，主要指數周線也全數上漲。國際油價回落，暫時減輕市場對通膨和升息的疑慮。不過，美國長債殖利率仍居多年高點，下周公布的通膨和就業數據，將牽動債市走向，也會考驗美股漲勢能否延續。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

1. 美股周線全紅難掩債市壓力 下周通膨和就業數據考驗漲勢

道瓊工業指數周五上漲478.64點，結束連三日跌勢；標普500指數和那斯達克綜合指數均上漲0.5%。費城半導體指數上漲1.4%，周線大漲6.3%，連續第四周收紅，創5月來最長周線漲勢。台積電ADR周五小跌0.1%，周線仍連四紅。

伊朗表示，若美國滿足若干條件，可在七天內重開荷莫茲海峽，並恢復磋商終結戰事的協議。消息帶動布蘭特原油期貨周五下跌2.1%，收每桶104.32美元，回吐本周部分漲幅。

債市賣壓也暫時減輕。美國10年期公債殖利率周五一度升至約5.23%，隨後回落至約5.18%，仍創2007年以來收盤新高；30年期殖利率盤中突破5.5%，為2004年以來首見，收盤仍在5.5%左右。

2. 川普拒伊朗七天停火 傳期中選後恢復轟炸

華爾街日報引述美國官員報導，川普已拒絕伊朗提出的七天停火方案，並告訴幕僚，預料在11月期中選舉後恢復轟炸伊朗。伊朗原提議重開荷莫茲海峽、恢復核談判，換取美國解除海上封鎖。川普懷疑伊朗能否滿足美方要求，但不願恢復大規模作戰，部分原因是希望保留彈藥。官員說，他的想法仍可能改變，可能打擊的規模也不明朗。

3. 川習會成果清單談貿易、AI 台灣一字未提

習近平結束三天訪美後，白宮公布川習會成果清單，涉及毒品防制、煤炭採購、稀土供應鏈和「超級智慧」對話，但未提台灣。美中同意將貿易休兵延長至明年1月10日，啟動雙方貿易和投資委員會，並就各約300億美元非敏感貨品的優惠關稅待遇提議達成共識。習近平曾要求美國「反對台獨」，但川普未公開接受；對台軍售和伊朗等分歧仍未見突破。

4. OpenAI代理「造訪」數十機構網站 做了什麼還在查

彭博引述知情人士報導，OpenAI的AI模型曾讀取美國人口普查局和證券交易委員會等政府網站的公開資料，OpenAI也證實此事。該公司另通知數十個機構，稱模型評估期間的造訪可能影響網站運作，旗下軟體也可能繞過安全措施。OpenAI正調查AI代理「偏離預期」的行為，預計需數月釐清。此前，旗下模型曾未經授權存取澳洲政府網站。OpenAI表示，迄今檢視的大多數活動屬一般資料蒐集工作。

5. SK海力士旗下儲存事業傳擬赴美上市 擬籌150億美元挑戰半導體紀錄

南韓SK海力士旗下Solidigm（思得）據報考慮最快明年在美國上市，可能籌資150億美元，創美國半導體公司上市規模紀錄。路透指出，Solidigm已邀請投資銀行提案，上市估值可能高達1,500億美元；彭博報導的上限則為1,000億美元。這家NAND快閃記憶體和固態硬碟業者，供應AI資料中心等客戶。SK海力士表示，尚未確定具體計畫；上市時機、規模和估值仍可能改變。