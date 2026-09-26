美股周線全紅難掩債市壓力 下周通膨和就業數據考驗漲勢

美國股市周五和周線均全面收高。美伊可能重啟談判的消息導致油價回落，緩和市場對通膨和升息的疑慮，下周美國將公布通膨和就業數據，牽動居多年高點不下的美國公債殖利率，也考驗這波股市漲勢能否延續。

道瓊工業指數周五上漲478.64點，結束連三日跌勢；標普500指數和那斯達克綜合指數各漲0.5%。費城半導體指數漲1.4%，周線上漲6.3%，已連續四周上漲，呈現5月來最長周線漲勢。台積電ADR周五跌0.1%，但也連四周收紅。

伊朗提出新方案，表示若美國滿足若干條件，可在七天內重開荷莫茲海峽，並恢復商討結束戰事的協議。消息使布蘭特原油期貨周五下跌2.1%，收每桶104.32美元，回吐本周部分漲幅。

債市賣壓暫時減輕。美國10年期公債殖利率周五一度升至約5.23%，隨後回落，收在約5.18%，仍創2007年以來收盤新高。30年期殖利率盤中突破5.5%，為2004年以來首見，收盤也在5.5%左右。

殖利率後續走勢，不能只看油價。克里夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）指出，美國經濟成長強勁、政府債務引發疑慮，加上市場預期Fed還會升息，都推高了長債殖利率。即使美伊談判使油價回落，若下周物價和就業數據仍顯示經濟過熱，美債殖利率可能繼續居高。反之，若通膨降溫、就業成長放緩，市場對升息的預期才可能減弱。

部分投資人擔心，若10年期公債殖利率維持在5.2%左右，或進一步升高，舉債成本可能拖累股價和經濟成長。路博邁經理人普特爾（Joseph Purtell）說，殖利率正逐漸升至足以抑制股市和經濟活動的水準。殖利率攀升也使房貸和企業借款更貴；美國30年期固定房貸利率本周升至7.45%，為逾兩年最高。投資人接下來須留意，高利率是否逐漸拖累消費和企業支出。

Edward Jones投資策略主管馬哈揚（Mona Mahajan）認為，美國經濟穩健、企業獲利成長，迄今支撐股市，但若公債殖利率長時間維持高檔，甚至繼續上升，股價和經濟成長都可能受影響。

周五公布的密西根大學消費者信心指數顯示，9月信心降至四個月低點，消費者對通膨的預期升高；另一方面，美國8月企業設備訂單增幅優於預期。經濟仍有韌性，物價卻遲遲未回到聯準會（Fed）目標，使市場繼續押注升息。芝商所FedWatch工具顯示，交易員預估Fed下月升息的機率超過六成。

下周首先要看周三公布的8月個人消費支出（PCE）物價指數。Fed重視的核心PCE物價指數，截至7月的一年上漲3.3%，仍高於2%目標。同日將公布財報的美光科技（Micron），也將檢驗AI帶動的晶片需求能否繼續支撐科技股。

周五公布的9月就業報告則是另一項關鍵考驗。路透調查的經濟學家估計，美國非農就業人口將增加10萬人，失業率為4.2%。若就業成長遠超預期，市場可能進一步提高10月升息的預期；若數據轉弱，投資人則須評估消費和企業獲利能否維持成長。