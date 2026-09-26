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市場盼美伊達成協議重啟荷莫茲海峽 美股反彈
外界期盼美國與伊朗達成協議，進而促使荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）重新開放，美股今天反彈收紅，為波動的一週劃下句點。
道瓊工業指數終場上漲478.64點，或0.93%，收在51828.62點。
標準普爾500指數上漲39.28點，或0.51%，收在7743.41點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲129.35點，或0.48%，收在27068.72點。
費城半導體指數上漲176.393點，或1.41%，收在12668.929點。
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