市場盼美伊達成協議重啟荷莫茲海峽 美股反彈

英特爾（Intel）與台積電競合關係，長期受市場關注。執行長陳立武近期接受訪談時表示，AI帶動晶片需求，當前台積電產能難以完全滿足所有客戶需求，且台積電也看好英特爾代工業務成功，共同為客戶提供服務，產業並非完全競爭，也要尋求合作；英特爾目前仍是台積電前十大客戶，未來也會維持雙方合作。

2026-09-26 01:41