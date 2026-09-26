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衛星搭載TPU Google搶太空AI商機

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

Alphabet旗下Google在24日表示，下周將發射一枚原型衛星，展開「Suncatcher計畫」的首次太空軌道測試。這項研究的目標是探索在太空部署大規模AI運算基礎設施的可能性。

路透報導，SpaceX和Starcloud等企業，都在推動將資料中心部署至低地球軌道的計畫，以幾乎不間斷的陽光，為耗能龐大的AI運算提供電力，解決地面電力供應的限制。

Google與衛星公司Planet Labs合作，將在SpaceX的Transporter-18任務中，以衛星搭載Google的TPU（張量處理器）進入低地球軌道，評估Google的AI硬體在低地球軌道中的表現，包括承受發射時的強烈震動、輻射及極端溫度的能力。太空輻射可能干擾或損害電子設備，包括造成被稱為「位元翻轉」的資料錯誤。

Google正在加州大學戴維斯分校的一處設施中，讓TPU執行AI工作負載進行測試，最終仍需進行軌道測試，掌握硬體在真實太空環境中的運作表現。

Google也將評估如何在太空真空環境中為高功耗晶片散熱。真空環境無法採用傳統的氣流散熱方式，Google計劃結合熱導管與散熱器進行冷卻。

專家表示，考量到高昂的發射成本、工程限制，以及衛星生產瓶頸，這項概念距離具備商業可行性仍有數年時間。Google也表示首趟Suncatcher任務的目的，是蒐集太空軌道上的數據並找出可能故障因素，不是展示一座可以實際運作的軌道資料中心。

Google計劃在2027年發射兩枚衛星，測試未來連接運算叢集所需的高頻寬雷射鏈路。

太空 衛星 SpaceX

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