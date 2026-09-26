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Google自研晶片產量 明年估倍增

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

Google以自有張量處理器（TPU）自建伺服器訂單持續衝高，業界推估，TPU明年投片量可望比今年翻倍成長，2028年在多方產能支援下，產出量將可望倍數衝高，TPU供應鏈的代工廠鴻海、英業達及仁寶，IC設計大廠聯發科、晶片廠台積電等大廠業績衝高。

Google AI基礎建設上，以輝達GPU伺服器、自研TPU伺服器雙軌方式建置，加速自家模型訓練效率。不過最讓外界矚目的莫屬於Google自家開發的TPU伺服器動態。

法人圈推估，Google在TPU晶片投片量上，明年獲得較多的台積電CoWoS新產能，加上英特爾加入，預期投片量可望比今年倍數成長，且2028年投片量仍持續年增，明年TPU伺服器出貨櫃數可望增加，這波成長趨勢可看到2028年。

目前打入TPU供應鏈的代工廠包含鴻海、英業達及仁寶等AI代工廠。其中，鴻海順利拿下TPU伺服器的運算托盤、主機伺服器等相關訂單。

晶片 伺服器 Google

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