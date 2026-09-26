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Google逆襲年底推Gemini 4 有望推動算力需求

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
Google傳出將提前推出Gemini 4模型，計畫今年底問世。 美聯社
Google傳出將提前推出Gemini 4模型，計畫今年底問世。 美聯社

Google傳出將提前推出Gemini 4模型，計畫今年底問世。雲端服務業者（CSP）持續開發模型與服務，推動AI算力需求。法人看好，打入Google基礎設施供應鏈的鴻海（2317）、緯創、廣達、英業達及仁寶等代工大廠後續出貨力道持續走強。

Google去年推出Gemini 3後，近一年都只推出小幅度更新，在AI模型表現被業界認為開始落後OpenAI、Anthropic等大廠的跡象，近期Google模型產品人事大變動，應對來自強勁對手的市場壓力。Google DeepMind資深副總裁Koray Kavukcuoglu直接掌管Gemini模型的開發進度，近期大幅壓縮測試期，力拚Gemini 4在年底前問世。

根據外電報導，DeepMind對外表示，Gemini 4已進入後訓練階段，最快有望比今年底更早端出最初版本，先讓模型進入實際應用，再針對Gemini 4持續更新。

Google並未對Gemini 4測試效能及表現釋出任何訊息，但近日有訊息指出，Gemini 4 Pro版本陸續對外測試，在AI代理、推論及工作開發表現都優於OpenAI ChatGPT-6、Anthropic Fable 5.1等產品。

Google原先有意今年初先推出Gemini 3.5 Pro，但後來不明原因取消上線，業界推測可能是該版本效能表現不如原先內部預期，相較競品表現較弱，Google可能改為直攻最新版本，以大改版領先對手。

Google Cloud今年以來業績呈現爆發性的成長，成為母公司核心成長引擎，新一代AI模型Gemini 4更可望帶動新的應用需求，推動AI算力需求。Google在今年度資本支出上看1,950億至2,050億美元，相較2025年的不到1,000億美元翻倍成長，且明年資本支出動能還可能衝高。

法人指出，Google當前在AI基礎設施建置上同步採購輝達GPU伺服器，以及自建TPU伺服器，雙軌同步進行模式，切入Google相關AI供應鏈的鴻海、緯創、廣達、英業達等代工廠都有望因此受惠，大啖這波Google帶來的AI算力商機。

Google 緯創 OpenAI 鴻海

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