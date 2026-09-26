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英特爾：將持續與台積合作

經濟日報／ 記者鐘惠玲／綜合報導
英特爾執行長陳立武。本報系資料庫
英特爾執行長陳立武。本報系資料庫

英特爾（Intel）與台積電競合關係，長期受市場關注。執行長陳立武近期接受訪談時表示，AI帶動晶片需求，當前台積電（2330）產能難以完全滿足所有客戶需求，且台積電也看好英特爾代工業務成功，共同為客戶提供服務，產業並非完全競爭，也要尋求合作；英特爾目前仍是台積電前十大客戶，未來也會維持雙方合作。

英特爾執行長陳立武接受全球半導體聯盟（GSA）執行長謝爾頓（Jodi Shelton）邀請擔任節目來賓，發表上述談話。陳立武強調，美國擁有半導體設計製造能力相當重要，當前半導體先進製程節點日益微縮且複雜，英特爾仍會帶動產業技術進展。

陳立武指出，他雖然喜歡贏，但不會把別人當成競爭對手。在商業領域中，競爭往往不是零和賽局，不可能有人可以全部都自己做，有時要尋求合作夥伴，他也相當重視合作夥伴。他一直敬佩台積電創辦人張忠謀，對產業做出了巨大貢獻。英特爾長期以來和台積電保持密切合作，未來也會維持這種局面。

陳立武稱讚台積電提供世界級服務，是業界的黃金標竿。他透露台積電董事長魏哲家曾告訴他，台積電建置的產能還無法滿足客戶需求，也希望英特爾的代工業務能成功，能夠共同為客戶提供服務。陳立武認為雙方達成共識，可以一起努力。

陳立武說，先前輝達執行長黃仁勳也提到，沒有把其他人當競爭對手，因為自己會創造出市場。英特爾也想比照輝達，創造出自家的市場，打造自己的利基，給予客戶更好的服務。

另一方面，陳立武認為，人們必須要找到能夠激勵自己，讓自己感到快樂的事情，對他而言，最大的鼓勵是來自客戶希望英特爾能夠成功，這點對其意義重大。

英特爾 晶片 陳立武 台積電

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