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高盛預測 雲端大咖將放緩AI支出

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

高盛集團預估，亞馬遜、字母、微軟、甲骨文與Meta等五家超大規模雲端運算業者（hyperscaler），2027年的人工智慧（AI）基礎設施支出總額，將比今年增加54%，達到1.2兆美元。

這個支出預估雖比華爾街普遍預估的1.1兆美元更高，但成長率已減緩；要達成收支平衡，業者未來五年每年的AI營收必須達到3,000億美元左右。

這五大巨擘今年發展AI算力的資本支出將達到8,000億美元。高盛策略團隊指出，儘管明年的資本支出額將躍增，但成長的速度卻將減緩。

高盛表示，「資本支出成長率以及超出預估的空間，都比最近幾季要小」。目前這些業者的資本支出已超過AI業務所產生的自由現金流量，因此更需要靠借債及發行新股來挹注。業者遭遇的潛在限制包括電力、勞工及記憶晶片供應不足，並受限於資料中心興建進度。

高盛並預測，五大業者的資本支出成長率將從今年的100%逐年減緩，預估2027年將成長54%，2028年增長12%至1.4兆美元。

高盛指出，目前業者的AI營收雖快速增加，但仍達不到收支兩平水準。亞馬遜、字母、微軟與甲骨文第2季雲端營收加速成長48%，亞馬遜、字母微軟並公布雲端營收積壓訂單總額達1.7兆美元。高盛表示，一些投資人懷疑AI榮景的持久性，這也反映在股價上。目前AI基礎設施類股的預估本益比中位數為22倍，低於4月時的32倍。

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