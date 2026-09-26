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1分鐘看世界／美國好市多上季表現亮眼 營收、EPS都優於預期

經濟日報／ 本報訊

好市多（Costco）截至8月30日的年度第4季，營收成長11%，至957.2億美元，每股盈餘（EPS）6.75美元，均優於預期，就算扣除退還關稅款的挹注，EPS仍達6.6美元。好市多先前調降自有品牌Kirkland Signature部分商品價格，會員續約率也連兩季改善，會員年費收入增加7.3%至18.5億美元，但增速卻低於前一季的10.7%。

研究機構Zacks分析師海斯認為，這是一季表現不錯的財報，但好市多股價按預估盈餘計算本益比已達40倍，投資人期待的不只是「不錯」。 

美國／紐約州檢長對預測平台提告 Polymarket反控越權監管

紐約州檢察長詹樂霞以未獲授權經營博弈事業為由，控告預測市場平台Polymarket，對方反控僭越聯邦商品期貨交易委員會（CFTC）監管職權，掀預測市場是否屬非法賭博的論戰。

美國／要求穩定幣商提撥準備資產 交由Fed所監督銀行保管

聯準會（Fed）24日對美元穩定幣發行機構提出新法規，包括要求發行機構須提撥國庫券等準備資產，並交由Fed所監督的銀行負責保管；同時也訂定資本要求，因應各項風險。

歐盟／敦促英國對大陸車提高關稅 貿易政策應看齊歐盟

歐盟敦促英國首相柏能，應對中國大陸進口車提高關稅，貿易政策也應向歐盟看齊，以免主要出口受歐盟的「歐洲製造」政策衝擊，而加入歐洲關稅同盟是最佳解決之道。

法國／空巴500架飛機有品管問題 股價應聲下挫

空中巴士24日表示，在A321neo飛機機身結構中發現一個「品質問題」，但飛機仍能執飛。知情人士透露，約500架飛機受影響。空巴股價應聲下挫。

義大利／禁止在學校穿戴罩袍面紗 非本國籍生比例須低於30%

義大利政府通過法令，禁止在學校穿戴罩袍和面紗，而且在國中小和高中一年級學生中，非義大利國籍或義語程度較差的學生比例，將限制在30%以內。

日本／加強審查AI資料中心融資案 因應相關曝險快速增加

日本金融廳加強審查國內大型銀行與壽險公司的AI資料中心融資案，因許多日本主要金融業者在此領域的曝險快速增加。官員焦點將放在針對美國資料中心的融資風險管理。

南韓／現代在美新車銷量看增 本季有望首度超越福特

研究機構Cox Automotive預測，受惠於油價高漲推升混合動力車需求，現代汽車集團本季在美國的新車銷售將達511,421輛，首度超越福特的504,172輛，躍居全美第三。

泰國／8月出口成長24.3% 增幅創四年來新高

泰國8月出口比去年同期躍增24.3%，成長率創四年多來最高，也優於7月的21.6%，主因AI相關出口激增，且中國對當地榴槤與山竹的需求強勁。貿易逆差減為25億美元。

EPS 好市多 營收

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