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歐盟促英國調高中國汽車關稅 否則恐遭「歐洲製造」壁壘排除

中央社／ 布魯塞爾25日綜合外電報導

歐洲聯盟警告英國首相柏南，若希望避免關鍵出口商品受到「歐洲製造」貿易壁壘打擊，英國必須調高對中國汽車的關稅，並且與歐盟貿易政策更緊密接軌。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，根據兩位知情人士，在英國希望為英國產品爭取同等待遇而積極遊說數週後，布魯塞爾告訴倫敦最佳作法是加入歐盟關稅同盟。

一位歐盟官員表示：「關稅同盟能解決大部分『歐洲製造』的問題，以及關稅差異的問題。這些差異引發中國可能透過英國轉運來規避我們的關稅。」

所謂「歐洲製造」政策目的是在補貼與政府採購方面優先考量歐盟製造商，以期保護歐盟免受來自中國的競爭。

柏南（Andy Burnham）表示，會堅守工黨（LabourParty）上次大選時設下的紅線，排除加入關稅同盟或單一市場。

但是即使關鍵產業配合歐盟貿易保護措施，例如相應對中國電動車徵收最高45%的反補貼關稅，也將壓縮英國脫歐後的自主權，並且導致消費者面臨價格上漲。

第2位歐盟官員指出：「如今憂心的不再是歐洲家門口那個極具競爭力、高度全球化的英國，而是英國可能成為中國商品進入歐洲市場的後門。」

歐盟於2024年對中國電動車開徵進口關稅時，英國並未跟進，使得中國車廠今年在英國新車市場的綜合市占率達16%。

日產（Nissan）歐洲負責人麥西納（MassimilianoMessina）本月示警，英國恐成為中國電動車進入歐盟的「走廊」。他說：「整個英國都必須調整部分關稅政策。」

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）拒絕置評。

歐盟 英國 汽車關稅

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