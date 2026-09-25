買房不如買體驗！「人生勝利組」的定義大翻轉

過去，對「人生勝利組」的定義，不外乎是30歲買房、開雙B豪車，但一項最新調查顯示，高達72%的美國人表示，寧願放慢財富累積的腳步，優先享受當下的生活、陪伴家人和環遊世界。

數位金融公司SoFi Technologies與民調機構Yougov，7月時訪調4,000多名18-65歲美國人，結果顯示隨著通膨、學貸與房價同步飆升等大環境的壓力不斷增加，年輕一代正在重新定義傳統「美國夢」與財務成功的標準。

享受當下勝過買房： 約59%受訪者認為，「有能力享受生活」，才是真正的成功；僅27%認為，「有房」才是成功的象徵，比例不到前者的一半。

追求「情感投報率」： 72%受訪者規劃資金時，更看重錢財能帶來的持久體驗與回憶，而非單純的資產數字增長。

財務焦慮感：69%的Z世代（1997-2012年出生）和63%的千禧世代（1981-1996年出生），坦承自己面臨「必須讓自己看起來在經濟上很成功」的同儕壓力。其中，38%的Z世代直接點名，社群媒體是造成這種理財焦慮的元凶，影響力甚至直逼原生家庭。

投資與創業觀：在Z世代中，77%相信自己可以成功創業，其他世代僅58%。Z世代投資加密貨幣的比例為26%，嬰兒潮世代僅6%。