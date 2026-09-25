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德鐵深化台灣合作 技術人才交流升級共拓東協市場

中央社／ 柏林25日專電

德國鐵路睽違20年深化與台灣合作，近日接連與台灣鐵道檢測驗證及產業團體簽署合作備忘錄，除技術與人才交流，也希望將符合規範的台灣業者納入供應鏈，結合雙方優勢共同開拓東協市場。

德國鐵路集團旗下德鐵系統技術公司（DBSystemtechnik）在柏林軌道展（InnoTrans）期間，分別與台灣鐵道技術研究及驗證中心（RTRCC）、中華軌道車輛工業發展協會（CRIDA）簽署合作備忘錄，合作範圍涵蓋檢測驗證、供應鏈、海外市場及人才培育。

德鐵系統技術公司國際業務執行總監薩姆亞廷（Sergej Samjatin）接受中央社訪問表示，德鐵與台灣合作淵源深厚，早在台灣發展高速鐵路時，德鐵便參與規劃及人才培訓。

如今約20年過去，鐵路系統隨使用年限增加，也衍生新的技術與維護課題。薩姆亞廷表示，「這些問題我們可以共同解決」，其中測試與認證尤其有高度需求。

德鐵系統技術公司是德國鐵路集團旗下核心技術機構，業務涵蓋軌道車輛與基礎設施的測試、檢驗及認證等領域，擁有13個取得ISO/IEC 17025認可的測試實驗室及50多個技術中心。

鐵道技術研究及驗證中心表示，透過與德鐵系統技術公司合作，未來不僅可引進德方檢測與分析技術，提升台灣自主鐵道技術及產品驗證能力，也將推動雙方測試結果相互承認，合作目標涵蓋台灣及亞太地區的鐵道檢測、驗證與安全監測。

德鐵系統技術公司測試服務部門主管穆勒（LarsMüller）告訴中央社，德方在測試、認證及檢查等領域已有成熟技術，也期待從台灣合作中取得新經驗，將台灣的創新技術帶回德國。

除了技術與驗證合作，德鐵也希望進一步串聯台灣軌道產業，透過與中華軌道車輛工業發展協會合作，擴大供應鏈及海外市場布局。

中華軌道車輛工業發展協會理事長何煖軒表示，德鐵希望透過協會讓符合規範的台灣廠商加入德鐵供應鏈，並結合雙方優勢，共同開拓亞洲及東南亞市場。

雙方也將加強鐵路技術人才培育。何煖軒說，明年開始將選送約10至20名台灣鐵道技術人才赴德研習，構想包括提供獎學金、安排在德鐵取得實務經驗，或進一步攻讀學位，實際執行方式仍待雙方確認。

何煖軒分析，德鐵此次同時與台灣檢測驗證及產業端建立合作，著眼的不只是台灣市場，也希望藉由台灣供應鏈進一步拓展東協市場。

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