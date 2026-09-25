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不可能全部自己跳下去做 陳立武：英特爾會維持在台積電前十大客戶
英特爾（Intel）執行長陳立武近期接受訪談時表示，美國擁有設計製造這點相當重要，先進製程節點日益微縮且複雜，英特爾將會帶動相關成功進展，同時仍是台積電（2330）的密切合作夥伴，名列其前十大客戶名單中。
英特爾執行長陳立武是於接受全球半導體聯盟（GSA）執行長謝爾頓（Jodi Shelton）邀請擔任節目來賓，並發表以上談話。
陳立武說，即使他喜歡贏，也不會把別人當成競爭對手。在商業領域中，往往不是零和賽局，不可能有人可以全部都自己跳下來做，總是要尋求合作夥伴，而他也相當重視合作夥伴。
陳立武並指出，他很敬佩台積電創辦人張忠謀，張對於產業做出了巨大貢獻。英特爾也一直都與台積電保持密切合作，名列其前十大客戶名單中，並將會維持這樣的局面。
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