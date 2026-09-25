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螺絲鏽蝕恐釀轉向失效 福斯、奧迪全球召回近286萬輛車

中央社／ 柏林25日專電
福斯（Volkswagen）。 路透
福斯（Volkswagen）。 路透

德國汽車大廠福斯Golf、Tiguan及旗下奧迪等部分車款因轉向系統固定螺絲可能斷裂，最嚴重將導致汽車轉向失效，正啟動大規模召回。德國聯邦汽車運輸管理局（KBA）近日公布資料，這次召回全球合計近286萬輛，其中德國超過95萬輛。

根據德國聯邦汽車運輸管理局資料，其中福斯（Volkswagen）召回車款包括Golf、GolfVariant、Tiguan、Touran及Caddy，召回範圍涵蓋2013年9月至2024年7月間生產的部分車輛，全球約216萬輛可能受影響，其中德國近90萬輛。

福斯旗下奧迪（Audi）Q3也發現相同問題，召回範圍涵蓋2017年10月至2024年5月間生產的部分車輛，全球近70萬輛可能受影響，其中德國5萬8555輛。

此次召回原因出在固定汽車轉向系統的螺絲，德國聯邦汽車運輸管理局指出，部分車輛的螺絲可能因鏽蝕而斷裂，影響轉向系統的固定與連接，嚴重時可能導致汽車無法正常轉向，增加事故風險。

德國汽車與運動雜誌（Auto Motor und Sport）分析，水氣進入後，螺絲可能隨著車輛長期使用逐漸鏽蝕，一旦斷裂，轉向系統在承受較大力量時可能進一步受損。停車或低速挪車時，轉向系統承受的力量較大，因此這項問題在上述情況尤其值得注意。

德國汽車俱樂部（ADAC）引述福斯預估指出，實際發生損壞的車輛只占召回範圍的一小部分，比例最高約1%，目前也尚未傳出因這項缺陷造成財物損失或人員傷亡的案例。

美國上週也已針對相關問題啟動召回。根據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA），福斯美國公司9月通報召回近21萬輛汽車，涉及部分福斯及奧迪車款，原因同樣與轉向系統固定螺絲可能鏽蝕斷裂有關。

受影響車輛須送回維修廠檢查轉向系統，並將原有螺絲更換為耐腐蝕性較高的版本。德國汽車俱樂部指出，相關維修費用由車廠負擔。

奧迪 福斯 德國

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