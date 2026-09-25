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高通持續壯大AI PC版圖 驍龍X2系列再支援Linux

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

高通（Qualcomm）在AI PC領域持續耕耘，該公司旗下高通技術公司資深副總裁暨運算與遊戲部門Kedar Kondap表示，希望能持續壯大版圖。而在產業當中，台灣無疑是供應鏈的中心，許多零組件商聚集於此，也是創新的中心。

高通近年積極擴大筆電晶片布局，不斷推出新世代產品搶市，除了入門級的驍龍C之外，還有先前去年9月推出的驍龍X2 Elite Extreme與驍龍X2 Elite晶片，今年1月再發表驍龍X2 Plus晶片等。

其中，高通驍龍X2 Elite Extreme標榜專為超頂級PC打造，驍龍X2 Elite鎖定頂級PC市場，驍龍X2 Plus是為因應現代專業人士、新銳創作者、日常使用者等需求。

Kedar Kondap指出，高通推出多種產品，是希望能全面性涵蓋從入門級到高階的PC市場版圖，不只是筆電，也包括一體機等。雖然該公司不會公布市占目標，但外界可以觀察到其在PC產業中的快速發展。尤其在過去兩年內，整體PC市場的規模有所縮減，不過高通在市占率方面其實有顯著增長，而且不只推出產品，也逐漸構建相關生態系統。

高通近日與微軟（Microsoft）再續前緣，展示微軟12吋Surface Pro與13吋Surface Laptop，均搭載高通驍龍X2 Plus晶片。

另外，高通日前也與Google攜手合作，將驍龍X Elite平台導入專為Gemini Intelligence打造的Googlebook筆電。

高通也進一步宣布，驍龍X2系列將支援範圍從Windows與Googlebook進一步拓展至Linux，成為繼Windows與Googlebook之後，支援的第三個作業系統。

高通 Linux 筆電 AI 晶片

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