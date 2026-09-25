美日債殖利率創多年新高 亞股收盤互有漲跌

國際油價近期走高，美國及日本公債殖利率升至多年高點，而中東戰爭仍看不到明確的結束跡象，亞洲股市今天收盤互有漲跌。

法新社報導，全球股市昨天多數下跌，美國指標10年期公債殖利率升至2007年來最高，30年期殖利率也觸及2004年來高點。日本10年期公債殖利率今天則創下30年來新高。

交易集團XTB研究主管布魯克斯（Kathleen Brooks）在一份報告中寫道：「債券殖利率像蹺蹺板一樣上下波動。」

布魯克斯指出，市場目前沒有明確方向，未知因素包括「我們是否正處於債券危機中？」以及「伊朗戰爭正在惡化？還是情況正在改善」？

在此期間，美國總統川普昨天與中國國家主席習近平在一整天的隆重儀式後，於白宮設宴款待對方，但這些排場掩蓋不了這兩個競爭超級大國之間的深層緊張關係。

分析師表示，美中貿易休戰延長2個月，但仍有多項議題尚未解決，使揮之不去的風險延後至未來。

國際油價今天小幅下滑，布倫特原油下跌0.8%，但昨天大漲逾3%，延續此前漲勢。

東京股市收漲1.3%，香港股市下跌1.01%，雪梨與雅加達股市也走低。上海、台北及首爾股市因假日休市。