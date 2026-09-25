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馬斯克催大Colossus 2算力 年底輝達晶片數可望衝破120萬顆

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
這張組圖使用Planet Labs提供的衛星影像，呈現美國田納西州曼菲斯南部的xAI Colossus 2資料中心預定地在2025年6月4日的樣貌（上圖），以及資料中心在今年7月14日的樣貌。為滿足全球AI競賽帶來的龐大運算需求，這類資料中心倉促興建，在美國各地遭遇強烈反對。
這張組圖使用Planet Labs提供的衛星影像，呈現美國田納西州曼菲斯南部的xAI Colossus 2資料中心預定地在2025年6月4日的樣貌（上圖），以及資料中心在今年7月14日的樣貌。為滿足全球AI競賽帶來的龐大運算需求，這類資料中心倉促興建，在美國各地遭遇強烈反對。

馬斯克表示，旗下xAI在美國曼菲斯一帶興建的AI運算中心Colossus 2，所用輝達晶片數量可能在年底前增加一倍以上。他並公布這座運算中心迄今最詳細的擴建時程。

馬斯克在社群平台X發文指出，Colossus 2目前使用11萬顆輝達GB200晶片和44萬顆GB300晶片。另有22萬顆GB300晶片預計下周投入運作，11月再增加22萬顆；如果「運氣好」，12月底前還可能再啟用22萬顆。

這個SpaceX旗下的事業先前表示計劃在2026年底前，為曼菲斯一帶的運算中心配置100萬顆圖形處理器（GPU）。

晶片 輝達 算力

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