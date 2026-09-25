馬斯克催大Colossus 2算力 年底輝達晶片數可望衝破120萬顆

馬斯克表示，旗下xAI在美國曼菲斯一帶興建的AI運算中心Colossus 2，所用輝達晶片數量可能在年底前增加一倍以上。他並公布這座運算中心迄今最詳細的擴建時程。

馬斯克在社群平台X發文指出，Colossus 2目前使用11萬顆輝達GB200晶片和44萬顆GB300晶片。另有22萬顆GB300晶片預計下周投入運作，11月再增加22萬顆；如果「運氣好」，12月底前還可能再啟用22萬顆。

這個SpaceX旗下的事業先前表示計劃在2026年底前，為曼菲斯一帶的運算中心配置100萬顆圖形處理器（GPU）。