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全球長債殖利率升太快 哪裡會先出事？華爾街緊盯風險

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國公債平均殖利率重登5%。/擷自彭博 CODEX協作
美國公債平均殖利率重登5%。/擷自彭博 CODEX協作

美國公債殖利率接連攀高，華爾街最擔心的，未必是公債殖利率升到多高，而是上升太快。殖利率急升可能衝擊仰賴舉債的企業和投資人，並波及亞洲債市。

美國5年期公債殖利率周三升破5%，為2007年以來首見；10年期殖利率周四升破5.17%，兩周前還不到4.8%，周五則小幅回落。全球政府公債平均殖利率周四升至4%，為2007年以來首見。日本債市賣壓仍在，30年期公債殖利率周五升至4.21%，創1999年發行此期限公債以來最高。市場關注聯準會（Fed）官員稍後的談話，以研判後續利率走向。

彭博分析指出，這波美債賣壓並非只因油價上漲。美國AI投資熱潮、龐大財政赤字，以及持續增加的政府債務，都推高借款成本。先鋒投資組合經理馬丁尼茲（Samuel Martinez）認為，債市已進入新局面。美國財政部長貝森特則認為，油價漲勢與伊朗戰事有關，戰事結束後，油價和公債殖利率可望回落。

高殖利率為儲蓄者和債券投資人帶來較好的收益，卻也使房貸、車貸及企業借款更貴。美國房貸利率目前在7%以上，對有意購屋者尤其不利。

殖利率升得太快，也使市場提高警覺。22V Research技術分析主管羅克（John Roque）檢視過去約50年的走勢，找出16次10年期美債殖利率快速攀升的案例。他說：「殖利率一旦急升，總會有什麼地方出問題。謹慎一點沒有壞處。」羅克特別提醒投資人留意區域銀行；交易者也關注私募信貸市場，以及靠大量舉債興建的AI資料中心。歷史案例不能證明這次必然發生金融危機，但摩根大通交易部門指出，對股市而言，債市波動加劇通常比殖利率升到多高更不利。

美債殖利率漲得比亞洲公債快，也改變了兩地的利差。馬來西亞10年期公債殖利率本周比同年期美債低1.25個百分點，差距為2007年以來最大；泰國低約2.9個百分點，差距也接近紀錄。印尼公債殖利率仍高於美債，但領先幅度縮小至1.88個百分點，接近歷來最低。

彭博行業研究策略師趙志軒認為，美債殖利率若持續上升，可能使外資減少買進亞洲債券，甚至撤出資金，進而使當地貨幣走貶、借款成本提高。不過，亞洲債市目前並未出現與美債同等規模的賣壓。部分經濟體通膨穩定、貨幣匯價相對穩健，仍為當地公債提供支撐。

殖利率 華爾街 長債

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