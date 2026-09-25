快訊

開獎囉！7-8月統一發票獎號出爐 千萬獎號「89996565」

500盤私廚王者換人、高端西餐殺出 竟共享同一美食關鍵字

影／川普親自導覽總統星光大道！拜登變「自動簽名筆」 習近平笑了

聽新聞
0:00 / 0:00

Costco上季財報優於預期 盤後股價卻反映平淡

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
好市多股價按預估盈餘計算本益比已達40倍，投資人期待的不只是「不錯」。路透
好市多股價按預估盈餘計算本益比已達40倍，投資人期待的不只是「不錯」。路透

好市多Costco）上季度營收和獲利均優於預期，扣除退還關稅款的挹注後，獲利仍高於市場預估。不過，會員費收入成長放緩，盤後股價反應平淡。

好市多周四公布，截至8月30日的會計年度第4季每股盈餘為6.75美元，高於分析師預估的6.54美元；扣除退稅帶來的15美分，仍達6.60美元。營收成長11%，達957.2億美元，也高於市場預期。

同店銷售成長9.4%；排除汽油價格和匯率變動影響後，增幅為6.7%。來店人次增加3.3%，線上和其他數位管道帶動的同店銷售則成長近20%。好市多先前調降自有品牌Kirkland Signature部分商品價格，會員續約率也連續兩季改善。

不過，會員費收入雖增加7.3%至18.5億美元，增速卻低於上季的10.7%。Zacks Investment Research分析師海斯（Bryan Hayes）認為，這是一季表現不錯的財報，但好市多股價按預估盈餘計算本益比已達40倍，投資人期待的不只是「不錯」。好市多周四盤後股價僅小漲約0.2%。

好市多主管表示，上季收到約1.84億美元的退還關稅款，本季至今收到的金額也大致相同。好市多主要用這筆退稅款，調降肉品、蔬果、飲料和家具的價格。汽油和旅遊業務表現良好，家具、小型電子產品和美容用品銷售也有成長。財務長米勒奇普（Gary Millerchip）表示，記憶體晶片漲價雖推高部分電子產品售價，但消費者看到有吸引力、價格也划算的新商品，仍願意花錢。

好市多同時積極爭取年輕會員，40歲以下會員人數較疫情前增加近六成，如今占購物顧客逾四分之一。執行長維克里斯（Ron Vachris）說，年輕會員起初花費較少，往後消費額會逐漸增加。好市多也透過外送業者擴大服務範圍，本月宣布將和Uber Eats合作的配送服務擴及美國47州。

Costco 財報 好市多

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美機油飆漲 好市多限購

渣打銀行：美股及科技類股仍有進一步上漲空間

受惠美國、東南亞市場成長 鈊象下季營運拚新高

00406A第三次配息0.138元！盤中爆逾8萬張登ETF成交王…經理人看台股4大動能

相關新聞

Costco上季財報優於預期 盤後股價卻反映平淡

好市多（Costco）上季度營收和獲利均優於預期，扣除退還關稅款的挹注後，獲利仍高於市場預估。不過，會員費收入成長放緩，盤後股價反應平淡。

亞馬遜狂砸重金布局！在美興建第四座機器人廠、搶吃印度購物配送大餅

美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）展現強烈擴張企圖，不僅宣布斥資逾1億美元在美國興建一座新的機器人製造廠，還傳出計劃在2030年前投資30億美元，擴大在印度的即時購物配送業務，是迄今在這個領域最大手筆的投資。

日財相說川普也關切日圓走弱 市場猜測美日可能再度聯手干預

日本財務大臣片山皋月透露，美國總統川普本周和日本首相高市早苗會面時，曾對日圓貶值表示憂慮。此話一出，日圓兌美元一度回升至158.33日圓；市場又開始關注美日是否可能再度聯手干預匯市。

伊朗拋出7天重開荷莫茲方案 國際油價聞聲下跌…但美伊談判仍有關卡

伊朗提出新方案，宣稱只要美國滿足若干條件，便可在七天內重開荷莫茲海峽，並恢復終結戰事的談判。國際油價應聲回落，但美伊對協議範圍仍有分歧，中東戰事也未停歇。

Anthropic又豪砸116億美元搶算力 阿卡邁大單到手、還讓出認股權

Anthropic和阿卡邁科技（Akamai Technologies）簽訂為期七年、價值116億美元的運算服務合約，為旗下AI服務取得更多運算能力。

油價又漲 美債殖利率繼續走高 美股難脫賣壓 Meta逆勢漲4.5%

美國股市周四仍受多方打壓，中東停火前景不明，國際油價周四再漲，美債殖利率攀上多年高點。美伊據報正討論分階段重開荷莫茲海峽，一度帶動股市從盤中低點反彈，但談判進展未明。市場人士認為，油價居高將使通膨難退，聯準會（Fed）可能繼續升息；政府及企業大量舉債，也使債市賣壓不易平息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。