Costco上季財報優於預期 盤後股價卻反映平淡

好市多（Costco）上季度營收和獲利均優於預期，扣除退還關稅款的挹注後，獲利仍高於市場預估。不過，會員費收入成長放緩，盤後股價反應平淡。

好市多周四公布，截至8月30日的會計年度第4季每股盈餘為6.75美元，高於分析師預估的6.54美元；扣除退稅帶來的15美分，仍達6.60美元。營收成長11%，達957.2億美元，也高於市場預期。

同店銷售成長9.4%；排除汽油價格和匯率變動影響後，增幅為6.7%。來店人次增加3.3%，線上和其他數位管道帶動的同店銷售則成長近20%。好市多先前調降自有品牌Kirkland Signature部分商品價格，會員續約率也連續兩季改善。

不過，會員費收入雖增加7.3%至18.5億美元，增速卻低於上季的10.7%。Zacks Investment Research分析師海斯（Bryan Hayes）認為，這是一季表現不錯的財報，但好市多股價按預估盈餘計算本益比已達40倍，投資人期待的不只是「不錯」。好市多周四盤後股價僅小漲約0.2%。

好市多主管表示，上季收到約1.84億美元的退還關稅款，本季至今收到的金額也大致相同。好市多主要用這筆退稅款，調降肉品、蔬果、飲料和家具的價格。汽油和旅遊業務表現良好，家具、小型電子產品和美容用品銷售也有成長。財務長米勒奇普（Gary Millerchip）表示，記憶體晶片漲價雖推高部分電子產品售價，但消費者看到有吸引力、價格也划算的新商品，仍願意花錢。

好市多同時積極爭取年輕會員，40歲以下會員人數較疫情前增加近六成，如今占購物顧客逾四分之一。執行長維克里斯（Ron Vachris）說，年輕會員起初花費較少，往後消費額會逐漸增加。好市多也透過外送業者擴大服務範圍，本月宣布將和Uber Eats合作的配送服務擴及美國47州。