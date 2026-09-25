亞馬遜狂砸重金布局！在美興建第四座機器人廠、搶吃印度購物配送大餅

美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）展現強烈擴張企圖，不僅宣布斥資逾1億美元在美國興建一座新的機器人製造廠，還傳出計劃在2030年前投資30億美元，擴大在印度的即時購物配送業務，是迄今在這個領域最大手筆的投資。

美國財經媒體報導，已是全世界最大機器人製造商之一的亞馬遜，表示將支出逾1億美元，在印第安納州格林伍德興建新的機器人製造廠，預定2028年啟用。這是繼上月宣布計劃在德州奧斯汀興建一座機器人製造中心後的最新行動，完工後，亞馬遜機器人廠數量將倍增至四座。

亞馬遜對機器人的投資可追溯至2012年以7.75億美元收購Kiva Systems。目前營運中的兩座機器人廠位於麻薩諸塞州，負責研發及製造多種類型的機器人，代表性產品包括可整合庫存的Sparrow機械手臂，以及能運送包裹推車的Proteus碟型自主機器人。這些機器人僅供自家使用，已部署於超過300座設施，協助處理75%客戶訂單。

隨著自動化深化，亞馬遜也成為AI與自動化對就業影響的討論焦點。亞馬遜強調，機器人負責分類與搬運，不僅讓職場傷害率降低逾40%，更創造了高薪與高技能職位。亞馬遜全球經濟發展副總裁蘇利文表示：「過去十年來，我們已部署超過100萬台機器人，同一期間也雇用了數十萬名與這些機器人共同工作的員工。」

亞馬遜說，印第安納新廠將創造300個工程與製造職缺，平均年薪接近10萬美元，遠高於當地家庭收入中位數。

另據路透引述兩名消息人士說法報導，亞馬遜計劃2027年底前在印度投資10億美元於即時配送業務，2030年前再投入20億美元，爭搶在印度已經蓬勃發展的即時配送市場。競爭同業已率先透過主打「幾分鐘內送達」的服務搶占市場。

根據Datum Intelligence數據，印度即時配送市場規模目前約190億美元，預期到2030年將成長逾一倍達410億美元。沃爾瑪旗下Flipkart與亞馬遜主導印度電商市場，但兩家公司都是即時配送市場的後進者。

亞馬遜拒絕評論上述投資金額，但表示旗下即時配送業務過去三個月的年化總銷售額已突破10億美元，「成為亞馬遜印度歷史上成長最快的電商業務」。