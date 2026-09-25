中美「中場休息」未改變對抗本質 劉孟俊：企業應注意短期風險

美國總統川普與大陸國家主席習近平剛在白宮會談結束，中華經濟研究院第一所所⻑劉孟俊25日表示，儘管中美關係進入「中場休息」期，但這這只是代表管制延期僅拉長喘息時間而未改變對抗本質。由於雙方受境內政治周期制約，預計稀土與晶片博弈將持續僵持。對企業來說，要把不確定性為常態，避免長期高風險投資。

劉孟俊指出，中美貿易休戰延至2027年1月10日，讓中場休息的喘息的時間再拉長而已，全域的規則也沒改變。「不確定性還是依然存在，企業得要繼續在短期不確定下做決策，儘量避免長期高風險的投資。」

劉孟俊認為，稀土仍是中方對抗美國的工具，就像美國仍限制高階晶片出口到大陸，雙方劍拔弩張的態勢還是沒有改變，所以還是要持續觀察接下來雙方會怎麼出招。

劉孟俊提到，從大陸角度來看，美國接下來還有期中選舉，川普在期中選舉之後，權力是否會受到國會進一步壓縮？

然後再從美國角度來看，大陸明年秋天要舉行二十一大，劉孟俊指出，習近平雖然應該會繼續連任，但外部研判習近平可能會出讓一些決策空間給後任的集體繼任者，習近平也不方便替後面的接班人或者是繼任者的候選人太多的條條框框。

因此接下來的發展，劉孟俊認為，大陸還是會把國家安全放在第一位，像是資訊安全、產業鏈供應鏈安全當做重點，並反對外國的勢力介入，所以大陸許多的經貿政策裡面都會有濃濃的「安全」味道。