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智庫：越南人口結構逆轉倒數 勞力不升級紅利成壓力

中央社／ 河內24日專電

越南正面臨未富先老的人口危機。智庫報告指出其人口紅利剩10年倒數，勞動力預計2044年負成長。過去「人多」紅利已走到盡頭，越南政府雖祭出催生政策但目前成效有限，未來勢必得加速轉型為「人才」經濟。

美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）22日發表的最新經貿評估報告分析，越南過去二十多年的經濟奇蹟，很大程度上建立在人口紅利之上，但隨人口快速老化，越南若要在2045年達成高收入國家目標，必須從依賴「人多」轉向「人才」。

總人口1億的越南曾是亞洲最年輕的經濟體之一，龐大且持續擴張的勞動年齡人口，帶動經濟快速成長的黃金時期。然而，這份人口紅利正在迅速消退。

隨著近年少子化與高齡化速度加劇，越南統計總局近期發布的人口預測報告，若生育率繼續下降，越南恐於2036年結束兩位勞動人口扶養一人的人口黃金結構期，比2019年預測的提前3年。換言之，歷史上僅此一次的人口紅利只剩10年倒數。

越南青年報（Tuoi Tre）近日報導也指出，衛生部人口管理局預測，越南勞動年齡人口預計將在2044年左右開始負成長，總人口更可能在2051年左右開始下降。

同時，越南老化速度加快。2024年，越南60歲以上人口約1420萬，老化指數達到60.2%，較2019年的48.8%大幅成長。預計到2034年，老人數量將首次超過兒童數量，人口結構反轉。

面對人口危機，越南政府近來積極討論應對人口挑戰的相關政策，包括鼓勵年輕人的生育與勞動政策，以及緩減人口老化帶來醫療、社會福利壓力的相關措施。

越南去年6月廢除實施數十年的「兩孩限制」，從嚴格控制人口轉為鼓勵生育。不僅如此，今年7月上路的最新人口法更被當地媒體稱為「催生大禮包」，提供年輕家庭一系列獎勵與補助措施，包括延長女性二胎產假與男性陪產假、現金生育補貼、免費產前產後篩檢、社會住宅優先權等。

然而，32歲的越南女性黃玉（Hoàng Ngọc）告訴中央社，目前生育補助金最低是一次性200萬越南盾（約2500台幣），在物價上漲的今日誘因很小，對催生沒有太大幫助。

他強調：「河內租金水漲船高，買房子更是困難。若沒有固定住所，薪水又只剛好過生活的情況下，很難想像要如何好好養育孩子」。

越南學者梅春芳（Mai Xuan Phuong）向青年報分析，年輕人需要足夠的經濟保障才願意結婚，就業、收入、住房和社會福利直接影響年輕人成家與否的決定。

梅春芳認為，「不該強迫年輕人提早生育，而是應確保他們有足夠資訊來做出明智的生育決定」，且政策不應僅關注「一次性補助」，也該涵蓋從出生到小學的醫療保健和教育。

世界銀行過去指出，不僅勞動力結構萎縮導致越南在2020年至2050年期間的長期GDP成長率慢上0.9個百分點，為應對高齡化帶來的醫療、長照需求與退休金缺口，越南也須額外支付相當於GDP1.4%至4.6%的財政支出。

河內打出邁向「銀髮經濟」口號，即不能繼續單純將老年人視為需要照顧和扶助的對象，更應把長者視為推動可持續發展的「資源和動力」；在滿足老齡化社會需求的同時，也要「發揮長者的潛力」。

胡志明市醫藥大學醫學院老年醫學系主任阮文晉（Nguyen Van Tan）向西貢解放日報（Sai Gon GiaiPhong）坦言，越南「在富裕之前就已步入老化」。

他示警，越南養老服務體系仍不完善，全國僅有40多家安養院和社會保障中心提供專業照護服務，遠無法滿足老年人的需求，這為公共醫療系統和家庭都帶來了相當大的壓力。

早在2017年，國際貨幣基金組織（IMF）就曾警告越南面臨「未富先老」的風險，包括越南在人口紅利頂峰時期，其人均所得水準低於當年中國、泰國等國在人口轉折點時的表現。

大西洋理事會報告明確指出，越南人口快速老化，未來經濟成長將越來越依賴「每位勞工產出」的提升，而非單純擴大勞動供給。

IMF在同份報告中預估，越南人口結構變化將在中期內拖累其潛在成長率，使生產力改革變得更加迫切。換句話說，過去「人多好辦事」模式已走到盡頭，下一步必須靠「人才」，也就是升級人力資本，從工廠工人轉化為技術人力才撐得住成長目標。

越南經濟崛起有目共睹，但支撐其成長的全球環境正在改變。人口紅利不是永動機，越南必須迅速把勞動轉化為人才，才能在邁向高齡化社會之前調整勞動結構、完善社會福利。

越南 壓力 智庫

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