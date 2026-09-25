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油價又漲 美債殖利率繼續走高 美股難脫賣壓 Meta逆勢漲4.5%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
策略師認為，經濟及企業獲利仍為美股提供支撐，但公債殖利率急升已構成更明顯的壓力；若地緣政治緊張緩和、能源價格回落，債市才較可能穩定。路透
策略師認為，經濟及企業獲利仍為美股提供支撐，但公債殖利率急升已構成更明顯的壓力；若地緣政治緊張緩和、能源價格回落，債市才較可能穩定。路透

美國股市周四仍受多方打壓，中東停火前景不明，國際油價周四再漲，美債殖利率攀上多年高點。美伊據報正討論分階段重開荷莫茲海峽，一度帶動股市從盤中低點反彈，但談判進展未明。市場人士認為，油價居高將使通膨難退，聯準會（Fed）可能繼續升息；政府及企業大量舉債，也使債市賣壓不易平息。

道瓊工業指數下跌161.61點，跌幅0.3%，收在51,349.98點；標普500指數微跌1.92點，收7,704.13點；那斯達克綜合指數小漲3.33點，收在26,939.37點。標普500指數11個類股有八個收低，材料類股跌1.18%，跌幅最大。

費城半導體指數下跌0.3%，以安謀（Arm）7.9%跌幅最重，博通跌1.3%。超微（AMD）漲2.4%，台積電ADR上漲1%。

沙烏地阿拉伯表示攔截了射向境內的彈道飛彈，市場擔心中東石油供應再受干擾。路透報導，美伊談判人員正討論分階段結束戰事，可能包括伊朗重開荷莫茲海峽，以及美國解除對伊朗的經濟封鎖。不過，截至周四下午，談判仍少有進展。布蘭特原油期貨上漲3.4%，收每桶106.60美元。

油價推升通膨疑慮，美債也持續承壓。30年期公債殖利率升至約5.46%，為2004年以來最高；10年期殖利率一度升至約5.21%，創2007年以來最高。美國財政部周四買回40.8億美元的20年至30年期公債，低於原訂最多60億美元的額度，未能止住殖利率漲勢。同日標售的約440億美元7年期公債，決標殖利率達5.085%。

威靈頓管理公司經理人庫拉納（Brij Khurana）表示，美債連日大跌後，財政部仍未用足買回額度，使市場失望。投資人也擔心，政府舉債龐大，加上企業為興建AI設施大量發債，將使殖利率進一步走高。

Fed上周才升息1碼，利率交換市場如今已充分反映未來一年再升息三次、每次設的預期。費城聯邦準備銀行總裁鮑森（Anna Paulson）周四表示，尚未看到通膨受到控制的數據，可能需要小幅進一步升息。Edward Jones策略師庫卡法斯（Angelo Kourkafas）認為，經濟及企業獲利仍為股市提供支撐，但公債殖利率急升已構成更明顯的壓力；若地緣政治緊張緩和、能源價格回落，債市才較可能穩定。

科技股漲跌互見。Meta上漲4.5%，前一天發表可搭配Muse AI助理使用的掌上型裝置；微軟跌0.5%。甲骨文下跌3.5%，市場關注其新墨西哥州資料中心計畫的付款安排。MGM Resorts則因收購提議撤回，重挫11%。

油價 殖利率 美債殖利率

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