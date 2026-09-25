投資人聚焦美伊戰爭 美股多收黑

在微軟股價下跌但Meta Platforms走高的情況下，美股標普500指數今天小幅收低，而隨著中東局勢的不確定性推高國際油價與美債殖利率，華爾街其餘主要指數也多半收黑。

道瓊工業指數下跌161.61點或0.31%，收報51349.98點。

標普500指數小跌1.90點或0.02%，收在7704.13點。

那斯達克綜合指數小漲3.34點或0.01%，收26939.38點。

費城半導體指數下滑41.74點或0.33%，收12492.54點。