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投資人聚焦美伊戰爭 美股多收黑
在微軟股價下跌但Meta Platforms走高的情況下，美股標普500指數今天小幅收低，而隨著中東局勢的不確定性推高國際油價與美債殖利率，華爾街其餘主要指數也多半收黑。
道瓊工業指數下跌161.61點或0.31%，收報51349.98點。
標普500指數小跌1.90點或0.02%，收在7704.13點。
那斯達克綜合指數小漲3.34點或0.01%，收26939.38點。
費城半導體指數下滑41.74點或0.33%，收12492.54點。
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