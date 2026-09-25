葉門叛軍射彈攻擊沙烏地 國際油價上漲約3%

Meta本次「Connect大會」發表的產品當中，以掌上型裝置Muse Charm最讓人驚艷。Muse Charm主打讓使用者不必戴上智慧眼鏡，也能隨時與Muse AI助理互動。這款產品外型小巧，設計風格讓人聯想到1990年代的電子寵物，Meta執行長祖克柏形容，這是與Muse對話最快速、最直接的方式之一。

2026-09-25 02:15