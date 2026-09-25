葉門叛軍射彈攻擊沙烏地 國際油價上漲約3%
葉門叛軍「青年運動」（Houthi）今天對沙烏地阿拉伯發動飛彈攻擊，再度引發市場對於供應受阻的擔憂，推動國際油價上漲約3%，來到一週新高。
不過，盤中交易震盪，在傳出美國與伊朗討論重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的消息後，國際油價從高點回落。
路透社報導，布倫特原油期貨上漲3.52美元或3.4%，收在每桶106.60美元。
美國西德州中級原油上漲2.45美元或2.7%，收在每桶94.61美元。
兩大基準原油價格盤中一度勁揚約5%。
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