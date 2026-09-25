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AI教母李飛飛 加入減速論戰
有華裔「AI教母」之稱的史丹佛大學教授李飛飛加入AI減速論戰，她呼籲AI技術應當接受獨立機構及公共部門的進一步監督。
科創板日報報導，李飛飛認為，儘管AI企業的內部研究人員能夠評測單個模型的性能與安全特性，但這無法替代政府、行業及學術機構制定的通用性標準。
對於功能愈發強大的AI系統，安全評估工作不能僅由開發企業獨自負責，李飛飛指出，「我仍然相信獨立機構和學術界等公共部門機構制定基準的重要性，以及產業界和政府共同承擔責任的重要性。」
她表示，AI可能帶來的系統性風險，最終取決於人類開發、管理和應用這項技術的方式。她指出，這一原則不僅適用於人工智慧，從電力、蒸汽機到現代交通工具，各類技術的發展，都需要社會在潛在益處與人類安全之間做好平衡。
李飛飛說，人類「擁有技術的力量」，我們必須掌控技術，人工智慧並非關乎人工智慧本身，而是關乎人類，它關乎我們共同的以及個人的尊嚴和自主權，以及我們應盡的責任。
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