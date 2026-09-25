美債拋售潮 殖利率衝高

美債出現拋售潮，美國30年期公債殖利率升至5.44%，為2004年來最高，這股賣壓也蔓延至亞洲，日本10年期公債殖利率升至30年來最高，全球公債平均殖利率也逼近2007年以來首見的4%。

美國經濟強勁、油價居高不下，加上公債標售需求疲弱，使投資人重新評估聯準會（Fed）的升息幅度。分析師認為，各國政府持續擴大舉債，公債殖利率又節節升高，債市賣壓恐怕一時難退。

美國10年期公債殖利率23日躍升約0.15個百分點，收在5.11%，單日升幅為川普去年4月宣布「解放日」關稅以來最大；24日進一步升至5.13%。美國700億美元5年期公債標售需求不振，也使5年期殖利率升破5%，為2007年以來首見。

渣打銀行全球研究主管羅伯森（Eric Robertsen）表示，各國公債殖利率正同步上升，政府擴大支出之際，舉債成本隨之提高；財政風險再加上政治不確定性，可能形成惡性循環。

澳盛銀行首席經濟學家耶尚加（Richard Yetsenga）則指出，日本還面臨市場認為日銀升息不足、對後續抗通膨立場表態不夠明確的問題。

但殖利率上升未必全是通膨預期惡化。新加坡銀行首席經濟學家莫希烏丁（Mansoor Mohi-uddin）認為，美國10年期公債殖利率攀升，也與AI帶動經濟成長及財政赤字龐大有關。