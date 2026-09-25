聽新聞
0:00 / 0:00

Fed官員放鷹 推高升息預期…市場押注下月再出手機率升至77.5%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
最新商業活動指標顯示美國9月經濟強勁，再加上通膨壓力日增，交易員已紛紛加碼押注美國聯準會（Fed）將在10月下旬決策會議上，連續第二次升息。路透
最新商業活動指標顯示美國9月經濟強勁，再加上通膨壓力日增，交易員已紛紛加碼押注美國聯準會（Fed）將在10月下旬決策會議上，連續第二次升息。路透

最新商業活動指標顯示美國9月經濟強勁，再加上通膨壓力日增，交易員已紛紛加碼押注美國聯準會Fed）將在10月下旬決策會議上，連續第二次升息，市場押注聯準會10月升息的機率為77.5%。紐約聯準銀行總裁威廉斯等Fed重要官員，也陸續放鷹。

23日發布的標普全球採購經理人指數（PMI），遠超出預期。企業景氣擴張是五年多來最快，就業成長則是逾四年來最快。這顯示經濟韌性出奇強。布蘭特原油24日續漲。美國國內柴油平均價格已超過每加侖6.50美元；柴油具有進一步擴大價格壓力的特殊潛力，因為經濟體系是以柴油驅動設備。通膨率至今一直維持在3%以上。

歷來美國升息對美股影響
歷來美國升息對美股影響

威廉斯24日表示，預期聯準會在今年底前再升息一次，是「合理的」。他說，決策官員將評估陸續公布的數據，再決定下一步行動。

理事巴爾則是在23日提到通膨風險升高、經濟又持續強勁，聯準會可能仍需要再升息。巴爾說：「實現我們通膨目標的風險已經上升，而勞動市場面臨的風險則已經減退。在我的基本情境下，進一步的政策調整可能仍有必要，以確保通膨能夠及時回落至目標水準。」

巴爾的談話暗示，他認為至少還需要升息兩次，不過他沒有說應該在何時完成。

芝加哥聯準銀行總裁古斯比在23日發布的一段訪談中，同樣認為可能需要進一步升息。他還提醒，Fed可能需要將目前的能源衝擊視為持續性通膨的一個來源，而不是預期這種衝擊會自行消退。古斯比說：「我們最好小心一點。」

聯準會上周FOMC利率會議決定升息1碼，政策利率現在位於3.75%至4.00%區間。18名官員中有16人示意今年底前可能至少還需要升息一次。主席華許當時說，聯準會正在撤除「一個寬鬆劑量」，但他拒絕說明自己是否覺得還需要撤除更多。

根據LPL Financial的數據，聯準會1994年以來的六個升息循環中，首次升息後的三個月期間，美股大盤標普跌幅中位數為2.6%。

Fed 升息 美國聯準會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Fed升息鬼故事又來了！10月升息機率衝近70％…網吵翻：不是早就知道？

美聯準會釋鷹派訊號推升美元 金價跌逾1%

「完美風暴」來襲！ 美國公債殖利率飆上近20年來最高

美PMI強勁添升息疑慮 10年期美債殖利率創19年新高

相關新聞

Fed官員放鷹 推高升息預期…市場押注下月再出手機率升至77.5%

最新商業活動指標顯示美國9月經濟強勁，再加上通膨壓力日增，交易員已紛紛加碼押注美國聯準會（Fed）將在10月下旬決策會議上，連續第二次升息，市場押注聯準會10月升息的機率為77.5%。紐約聯準銀行總裁威廉斯等Fed重要官員，也陸續放鷹。

美債拋售潮 殖利率衝高

美債出現拋售潮，美國30年期公債殖利率升至5.44%，為2004年來最高，這股賣壓也蔓延至亞洲，日本10年期公債殖利率升至30年來最高，全球公債平均殖利率也逼近2007年以來首見的4%。

Muse Charm驚艷 享受隨時互動

Meta本次「Connect大會」發表的產品當中，以掌上型裝置Muse Charm最讓人驚艷。Muse Charm主打讓使用者不必戴上智慧眼鏡，也能隨時與Muse AI助理互動。這款產品外型小巧，設計風格讓人聯想到1990年代的電子寵物，Meta執行長祖克柏形容，這是與Muse對話最快速、最直接的方式之一。

OpenAI傳推「龍蝦」 點火新需求…挹注鴻海、廣達等動能

OpenAI傳出將推出以OpenClaw為基礎打造的AI代理工具，內部代號暫訂為「Codex Bot」，後續將成為進攻AI代理市場的新利器，最快有望在一周內亮相。法人看好，OpenAI端出新AI代理產品，將催動算力需求持續增溫，鴻海、廣達、緯創等協力廠接單動能同步看俏。

Agent應用服務 成新戰場

Meta最新AI代理工具Muse掀起全球新一波AI代理熱潮，OpenAI傳出有意推出新產品迎戰之際，SpaceXAI的Grok Bot用戶數也持續成長，Google AI Agent產品則在企業端市場正大展身手，顯示AI代理應用成為AI廠商的新賽道。

全球債務365兆美元新高 上半年增逾10兆美元…新興市場占大宗

國際金融研究所（IIF）最新報告指出，新興市場債務暴增，使全球債務上半年增加逾10兆美元，達到破紀錄的365兆美元。這份報告並指出，目前人工智慧（AI）相關投資尚未排擠公債，但終將推升長債殖利率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。