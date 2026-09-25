Fed官員放鷹 推高升息預期…市場押注下月再出手機率升至77.5%

最新商業活動指標顯示美國9月經濟強勁，再加上通膨壓力日增，交易員已紛紛加碼押注美國聯準會（Fed）將在10月下旬決策會議上，連續第二次升息，市場押注聯準會10月升息的機率為77.5%。紐約聯準銀行總裁威廉斯等Fed重要官員，也陸續放鷹。

23日發布的標普全球採購經理人指數（PMI），遠超出預期。企業景氣擴張是五年多來最快，就業成長則是逾四年來最快。這顯示經濟韌性出奇強。布蘭特原油24日續漲。美國國內柴油平均價格已超過每加侖6.50美元；柴油具有進一步擴大價格壓力的特殊潛力，因為經濟體系是以柴油驅動設備。通膨率至今一直維持在3%以上。

歷來美國升息對美股影響

威廉斯24日表示，預期聯準會在今年底前再升息一次，是「合理的」。他說，決策官員將評估陸續公布的數據，再決定下一步行動。

理事巴爾則是在23日提到通膨風險升高、經濟又持續強勁，聯準會可能仍需要再升息。巴爾說：「實現我們通膨目標的風險已經上升，而勞動市場面臨的風險則已經減退。在我的基本情境下，進一步的政策調整可能仍有必要，以確保通膨能夠及時回落至目標水準。」

巴爾的談話暗示，他認為至少還需要升息兩次，不過他沒有說應該在何時完成。

芝加哥聯準銀行總裁古斯比在23日發布的一段訪談中，同樣認為可能需要進一步升息。他還提醒，Fed可能需要將目前的能源衝擊視為持續性通膨的一個來源，而不是預期這種衝擊會自行消退。古斯比說：「我們最好小心一點。」

聯準會上周FOMC利率會議決定升息1碼，政策利率現在位於3.75%至4.00%區間。18名官員中有16人示意今年底前可能至少還需要升息一次。主席華許當時說，聯準會正在撤除「一個寬鬆劑量」，但他拒絕說明自己是否覺得還需要撤除更多。

根據LPL Financial的數據，聯準會1994年以來的六個升息循環中，首次升息後的三個月期間，美股大盤標普跌幅中位數為2.6%。