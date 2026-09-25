聽新聞
0:00 / 0:00

白宮擬推海外美元穩定幣

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

彭博資訊報導，知情人士透露，美國政府正考慮推動一項計畫，促進以美元計價的穩定幣在海外的使用，以鞏固美元作為全球準備貨幣的地位，同時提振美國公債的需求。

知情人士表示，美國政府正考慮透過與民間企業成立合資平台，來支持穩定幣項目，以維護美元的貨幣主導地位，並刺激美國公債的需求，因為穩定幣發行商通常以現金和政府短期債券等資產，作為其代幣的準備資產。

穩定幣通常與傳統貨幣掛鉤，隨著金融機構接受這種數位資產，穩定幣愈來愈受歡迎，且目前流通中的絕大多數穩定幣，都與美元掛鉤。

去年美國總統川普簽署生效的「天才法」（GENIUS Act），為穩定幣建立了聯邦框架，要求發行方持有包括美元和短期公債在內的準備資產。財長貝森特也曾表示，穩定幣的成長可能會強化美元作為世界準備貨幣的地位。

在此同時，全球許多經濟體正積極打造新型數位支付基礎設施，例如中國與香港、泰國、阿聯等展開的多邊央行數位貨幣橋（mBridge）計畫，而數位人民幣就是該支付網路使用的主要數位貨幣。

歐洲央行（ECB）也在推動零售數位歐元計畫，並於本周啟動一個將區塊鏈市場與該區現有支付系統連接起來的計畫。

穩定幣 白宮 貨幣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

《「我是有錢人」迷思812》為AI搶奪海外資金！聯準會恐不只升息1次 投資人該怎辦？

軟銀加碼OpenAI 發債籌錢

專家看投資 喊多元配置

美聯準會釋鷹派訊號推升美元 金價跌逾1%

相關新聞

Fed官員放鷹 推高升息預期…市場押注下月再出手機率升至77.5%

最新商業活動指標顯示美國9月經濟強勁，再加上通膨壓力日增，交易員已紛紛加碼押注美國聯準會（Fed）將在10月下旬決策會議上，連續第二次升息，市場押注聯準會10月升息的機率為77.5%。紐約聯準銀行總裁威廉斯等Fed重要官員，也陸續放鷹。

美債拋售潮 殖利率衝高

美債出現拋售潮，美國30年期公債殖利率升至5.44%，為2004年來最高，這股賣壓也蔓延至亞洲，日本10年期公債殖利率升至30年來最高，全球公債平均殖利率也逼近2007年以來首見的4%。

Muse Charm驚艷 享受隨時互動

Meta本次「Connect大會」發表的產品當中，以掌上型裝置Muse Charm最讓人驚艷。Muse Charm主打讓使用者不必戴上智慧眼鏡，也能隨時與Muse AI助理互動。這款產品外型小巧，設計風格讓人聯想到1990年代的電子寵物，Meta執行長祖克柏形容，這是與Muse對話最快速、最直接的方式之一。

OpenAI傳推「龍蝦」 點火新需求…挹注鴻海、廣達等動能

OpenAI傳出將推出以OpenClaw為基礎打造的AI代理工具，內部代號暫訂為「Codex Bot」，後續將成為進攻AI代理市場的新利器，最快有望在一周內亮相。法人看好，OpenAI端出新AI代理產品，將催動算力需求持續增溫，鴻海、廣達、緯創等協力廠接單動能同步看俏。

Agent應用服務 成新戰場

Meta最新AI代理工具Muse掀起全球新一波AI代理熱潮，OpenAI傳出有意推出新產品迎戰之際，SpaceXAI的Grok Bot用戶數也持續成長，Google AI Agent產品則在企業端市場正大展身手，顯示AI代理應用成為AI廠商的新賽道。

全球債務365兆美元新高 上半年增逾10兆美元…新興市場占大宗

國際金融研究所（IIF）最新報告指出，新興市場債務暴增，使全球債務上半年增加逾10兆美元，達到破紀錄的365兆美元。這份報告並指出，目前人工智慧（AI）相關投資尚未排擠公債，但終將推升長債殖利率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。