白宮擬推海外美元穩定幣

彭博資訊報導，知情人士透露，美國政府正考慮推動一項計畫，促進以美元計價的穩定幣在海外的使用，以鞏固美元作為全球準備貨幣的地位，同時提振美國公債的需求。

知情人士表示，美國政府正考慮透過與民間企業成立合資平台，來支持穩定幣項目，以維護美元的貨幣主導地位，並刺激美國公債的需求，因為穩定幣發行商通常以現金和政府短期債券等資產，作為其代幣的準備資產。

穩定幣通常與傳統貨幣掛鉤，隨著金融機構接受這種數位資產，穩定幣愈來愈受歡迎，且目前流通中的絕大多數穩定幣，都與美元掛鉤。

去年美國總統川普簽署生效的「天才法」（GENIUS Act），為穩定幣建立了聯邦框架，要求發行方持有包括美元和短期公債在內的準備資產。財長貝森特也曾表示，穩定幣的成長可能會強化美元作為世界準備貨幣的地位。

在此同時，全球許多經濟體正積極打造新型數位支付基礎設施，例如中國與香港、泰國、阿聯等展開的多邊央行數位貨幣橋（mBridge）計畫，而數位人民幣就是該支付網路使用的主要數位貨幣。

歐洲央行（ECB）也在推動零售數位歐元計畫，並於本周啟動一個將區塊鏈市場與該區現有支付系統連接起來的計畫。