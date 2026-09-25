英代幣化存款完成跨行交易

英國主要銀行完成全球首批利用代幣化存款進行銀行間轉帳的交易，代表區塊鏈技術從銀行內部測試進一步跨越至金融機構之間的實際應用。

過去十多年來，各大銀行都想把區塊鏈引進內部系統，創建代表存款、股票或債券的代幣，但以往每家銀行各做各的、導致彼此無法跨行交易。

英國金融協會告訴路透，Lloyds、國民西敏寺銀行（NatWest）與巴克萊銀行（Barclays）如今已使用代幣化存款，完成兩筆房貸交易；同時，包括滙豐銀行（HSBC）在內的三家銀行，本周也進行一筆個人對個人的交易，模擬線上市場的購物流程。

這些測試是英國金融協會發起的「大不列顛代幣化存款」專案。英國金融協會支付與創新主管麥金塔許表示，該技術有助降低詐騙風險。

銀行業者認為，用代幣化資產交易，比既有的系統更省錢、有效率。英國央行也說，寧可銀行業者使用代幣化存款進行創新，而非採用釘住美元的穩定幣。

代幣化存款具有與銀行帳戶內存款同等的法律地位，而穩定幣通常由民間公司發行，會把資金抽離銀行體系，引發對信用成本與貨幣主權的擔憂。英國這項計畫，下一步準備成立專責公司，訂定正式運作規則與管理架構，把這套技術從測試階段推向「全面正式上線」。