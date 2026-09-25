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木星計畫恐延誤 甲骨文資料中心遇亂流

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

彭博資訊報導，知情人士透露，甲骨文（Oracle）已向藍鴞資本（Blue Owl）旗下子公司Stack發出通知，萬一Stack負責的新墨西哥州大型資料中心「木星計畫」延誤，甲骨文將引用「不可抗力」條款，以延後支付款項。

儘管發出不可抗力通知，基本上是為了爭取更多彈性和空間，但各界對AI相關投資太燒錢的疑慮日漸加深，稍有風吹草動，市場便如驚弓之鳥，甲骨文股價24日早盤一度重挫逾4%。

報導指出，甲骨文並非試圖拋棄這個大型資料中心主要租戶的身分，而是希望在「木星計畫」受阻、無法依計畫於2028年上線的情況下，延後相關付款，以避免引發外界對其財務疑慮。

甲骨文發言人告訴彭博，該開發案仍按計畫進行，並強調對當地市場的承諾。

專家表示，不可抗力條款在AI資料中心開發案中，如今已轉變為核心的訴訟與風險分配工具，不再只是制式的條款，並可能對專案建設、客戶、電力、保險及融資文件產生連鎖衝擊。

甲骨文盡力避免在這個開發案上產生額外支出，而且此案已面臨反對聲浪和監管阻礙。

上周，英國金融時報（FT）引述知情人士說法報導，「木星計畫」資料中心相關180億美元聯貸，在次級市場的債權報價已跌至面值的89%，顯示債務風險升高。這座占地567公頃的園區，是甲骨文向OpenAI供應算力、總值3,000億美元算力合約的核心。

甲骨文 木星 彭博

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