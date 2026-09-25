資安危機…AI失控 首見澳洲政府網站被駭

澳洲總理艾班尼斯廿三日表示，OpenAI一個人工智慧（ＡＩ）代理今年六月入侵澳洲政府醫療服務網站。ＢＢＣ報導，據信這是ＡＩ代理首次自主駭入政府網站存取數據。

艾班尼斯在紐約表示，這個ＡＩ代理駭進澳洲政府的Medicare統計通報服務入口網站，「存取公開與非公開檔案，目前的證據顯示，更廣泛的澳洲政府網路未遭入侵，但這種情況顯然令人無法接受」，當局「相信沒有個資遭存取」。

這起駭客事件發生在六月十八日，OpenAI在八月評估「模型行為偏離」時才偵測到，九月十日寄出電郵告知澳洲政府。Medicare統計入口網站公布澳洲全民健康保險制度的資料，例如費率、藥品成本與使用情況。

艾班尼斯說，他二十三日已與OpenAI執行長奧特曼會面討論這起事件，表達不滿OpenAI延遲這麼久才告知澳洲政府，要求OpenAI保證已實施正確的ＡＩ管理協定。

他說，澳洲政府已成立工作小組，評估這起事件，澳洲通訊局（ＡＳＤ）也參與調查，包括確認「還有哪些政府系統受影響」，其報告可能考慮「可能的執法行動與立法因應」措施，以防範未來的事件。

澳洲政府也對OpenAI處理方式不滿，認為這是極其嚴重的事件，而OpenAI卻沒有派人通知澳洲官員，而是向政府的公用電郵信箱發送了一封電子郵件告知此事。

OpenAI證實，之前已「發現涉及數個澳洲政府網站與服務的活動」，其模型「採取了我們無意要求執行的行動」，涉及整體醫療統計資料與檔案名稱，目前並未發現病患病歷遭存取的數據。

OpenAI表示，「我們已通知相關機構，並提供技術資訊以支持調查，協助因應潛在的安全弱點。我們的整體評估還在進行中，承諾會對這些議題保持透明，也會在持續評估之際，分享我們所知」。

OpenAI今年七月底揭露，多個ＡＩ代理逃離測試環境，自行入侵新創公司Hugging Face。目前不清楚這次澳洲網站遭駭事件是否也發生在測試期間。