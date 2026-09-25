Agent應用服務 成新戰場

Meta最新AI代理工具Muse掀起全球新一波AI代理熱潮，OpenAI傳出有意推出新產品迎戰之際，SpaceXAI的Grok Bot用戶數也持續成長，Google AI Agent產品則在企業端市場正大展身手，顯示AI代理應用成為AI廠商的新賽道。

Meta Muse問世後，在免費應用催化下，近期下載數量持續暴增，市場好評不斷，主因Muse與ChatGPT、Anthropic等AI工具應用有所不同，Muse可用作收發郵件、代訂餐廳、機票等相關應用，並非鎖定專業工作及研發市場使用，更貼近一般大眾生活所需的AI應用，也是AI代理市場的最大商機。

Muse快速崛起之際，其他AI大廠也不落人後，其中，SpaceXAI的Grok Bot可透過雲端虛擬電腦操作，即便使用者的電腦關機，Grok Bot也能持續替用戶完成整理資料、發送信件，更重要的是能夠多團隊協作，執行使用者分配下的不同工作。