Muse Charm驚艷 享受隨時互動

Meta本次「Connect大會」發表的產品當中，以掌上型裝置Muse Charm最讓人驚艷。Muse Charm主打讓使用者不必戴上智慧眼鏡，也能隨時與Muse AI助理互動。這款產品外型小巧，設計風格讓人聯想到1990年代的電子寵物，Meta執行長祖克柏形容，這是與Muse對話最快速、最直接的方式之一。

Muse Charm配備約2吋OLED觸控螢幕，畫面中央會出現Muse角色，用戶可調整角色外觀、服裝和聲音，並透過觸控或語音互動。

另外，Muse Charm內建5G數據機晶片，沒有WiFi時也能連接網路，前後攝影機可提供影像供AI分析，並協助執行任務。裝置也能拍攝、播放照片和影片，並配備喇叭、麥克風及USB-C充電埠，但不能撥打電話或視訊通話。兩台Muse Charm靠近時，也可在使用者同意下互相辨識、互動。惟售價及上市時間未定。

祖克柏僅在大會尾聲短暫亮出Muse Charm，但相較同場登場的Ray-Ban Meta Audio及Meta VR Glasses，這款新裝置反而引起更多關注。