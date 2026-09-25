AI雙巨頭 安理會示警促列管

OpenAI執行長奧特曼與Anthropic執行長阿莫戴廿三日在聯合國安理會示警，人工智慧（ＡＩ）快速進步帶來的風險已不能只靠科技公司自己處理，呼籲各國政府合作建立安全規則，確保ＡＩ未來仍在人類控制之下。這場會議正值川習會前夕，美中雖都支持ＡＩ對話，卻同樣反對會限制自身發展的全球管制。

奧特曼表示，最近幾周ＡＩ能力快速進步，讓這項技術的好處變得更具體，風險也更加迫近。他說，不論人們認為ＡＩ造成災難的機率是百分之十、百分之一或百分之○點一，「這些機率都完全不能接受」。

阿莫戴則直言，ＡＩ是當今最重要的安全議題，如果處理不當，甚至可能威脅全人類。他呼籲先從範圍較窄的協議著手，包括禁止利用ＡＩ製造生物武器、建立ＡＩ能力評估與驗證標準，以及對涉及全球安全的重大濫用建立通報制度。

兩人也把矛頭指向自身產業。阿莫戴說：「沒有任何一位領袖、任何一家公司或任何一個國家，能獨自處理這個問題。」奧特曼也表示，如果ＡＩ要走民主化道路，最重要的決定不能只由舊金山幾家實驗室做出。

但各國對全球規則仍意見分歧。川普政府表示支持對話與外交，卻拒絕讓討論走向「全球治理」；中國大陸也主張國際社會應引導ＡＩ朝正面方向發展，但反對限制各國依自身需求發展科技。英國與法國支持全球監督，俄羅斯則質疑ＡＩ是否屬於安理會職權範圍。

奧特曼和阿莫戴在發言中均未提及中國，也未具體討論美中競賽。美中兩國均為安理會常任理事國，擁有否決權。

這場會議凸顯目前ＡＩ治理最大的矛盾：科技業領袖愈來愈公開要求政府介入，但真正掌握ＡＩ競爭主導權的美中兩國，仍不願接受可能約束自身發展的全球規則。聯合國廿三日也將這場會議列為「ＡＩ與國際安全」議程。

美國總統川普廿二日在聯大演說時表明，拒絕任何全球管控ＡＩ方案。白宮科技政策顧問克拉齊奧斯廿三日在安理會呼應川普說法，表示「你無法管理自己不了解的科技。本會以及類似組織應以分享最佳實務、增強各國自身能力為重，而非建立全球監管制度」。