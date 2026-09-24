輝達看好埃及AI潛力 將協作拚區域算力樞紐

埃及積極搶進AI與資料中心市場。全球AI晶片大廠輝達（NVIDIA）中東高層近日公開表示，看好埃及成為區域AI樞紐的潛力。埃及電信專家也分析，埃及將可憑卓越地理位置，向中東與非洲市場輸出符合成本經濟的AI算力。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，美國科技公司輝達歐洲、中東及非洲地區副總裁古列爾米尼（Paolo Guglielmini）21日與埃及資訊通訊技術部長辛迪（Raafat Hindy）會談時表示，埃及具有成為區域AI中心的潛力，優勢關鍵在於埃及政府積極投資於基礎建設與運算能力，且公私部門持續擴大合作和培養人才。

根據報導，雙方在會談中將合作聚焦在埃及的「主權AI資料中心」。透過輝達提供的技術及GPU即服務（GPU-as-a-Service），埃及企業及政府機構將可直接取得高效能運算能力，不必再自行購買和維護昂貴的AI基礎設備。

辛迪指出，與輝達的合作還將涵蓋培養數位人才技能、支持當地新創企業和創業者，以建構本地運算與人工智慧能力，進而加速埃及人工智慧驅動型應用普及率。

輝達即將和埃及資訊通訊技術部簽署合作諒解備忘錄（MOU），輝達的技術支援將投入至由埃及主導，旨在開發埃及境內資料中心基礎設施的合資計畫「非洲資料中心埃及公司」（ADC Egypt）。

ADC由埃及最大通訊營運商沃達豐（VodafoneBusiness）、埃及最大電力基建集團El SewedyElectric，以及泛非洲科技服務供應商CassavaTechnologies共同成立。

ADC的資料中心將提供主機託管、互聯互通及雲端賦能等服務；初期容量預計為20兆瓦（MW），未來將擴大至200兆瓦。

埃及政府近期不斷加速發展雲端運算、AI及數位基礎建設，外資與本土企業也陸續投入資料中心，以試圖從傳統的電訊與數位外包服務基地，進一步轉型為連結非洲、中東、歐洲與亞洲的AI算力中心。

因此，除近期與輝達密切接觸外，埃及政府今年6月也核發執照，讓埃及大型基建承包商Hassan AllamDigital Infrastructure與創投公司A15合作開發和營運一座資料中心，專案預算為4億美元。

埃及過去2年已核發10張資料中心設置及營運執照，顯示政府正加速開放市場。

目前擔任開羅德國大學（German University ofCairo）助理教授，專攻數位轉型研究的電信博士歐斯曼（Muhammad Othman）接受中央社訪問時表示，埃及受AI產業青睞的最顯著優勢是得天獨厚的地理位置。

埃及位於歐、亞與非洲交會處，且完全由埃及擁有和管轄的蘇伊士運河不只是全球重要航運通道，為埃及創造龐大的外匯收入，也是大量國際海底電纜的必經區域。

根據埃及思科（Cisco）2026年報告資料顯示，經過蘇伊士運河的海底電纜超過20條，登陸站超過16個。換句話說，埃及承擔歐亞間約90%的網路流量。

另外值得注意的是，埃及政府23日在阿爾馬納拉國際會議中心（Al-Manara International ConferenceCentre）舉辦為期3天的區域性科技業盛會「第8屆FDC高峰會」（FDC Summit），並將資料中心、AI、雲端、下一代電信及資安列為核心議題。

全球大型科技、電信業者如Trend AI、Google、GPXGlobal、Ivanti、Orange、OpenText均出席峰會，顯示資料中心已經從單純的ICT產業，提升為埃及吸引外資與推動經濟轉型的重要政策工具。

根據金字塔報6月的報導，在埃及政府發行的第2版2025至2030年國家AI策略中，已將目標訂為AI在2030年占GDP（國內生產毛額）的7.7%。

歐斯曼也指出，埃及要成為區域AI資料中心的最大挑戰之一會是電力。

因此，埃及政府已在9月初透過埃及IT公司HekaData，與美國資料中心開發商財團商討供電方式，其中包括再生能源及儲能方案。

埃及投資部3月公布，埃及再生能源企業聯盟Renergy Group將投資近10億美元，在南西奈建置超大規模資料中心，利用太陽能、綠氫及儲能供電，並以海水進行冷卻。

歐斯曼還提到埃及雖擁有龐大IT人才庫，但尚須AI資料中心人才。因此，埃及也必須加速提高IT人才結合AI技術、創新能力及高附加價值。這也正是古列爾米尼在會談時特別強調人才訓練及鼓勵新創生態的原因。

若埃及能確保建造大型資料中心時最核心的穩定供電問題，又能提供可靠高階人才，埃及將有潛力創造「符合成本效益」的競爭優勢，更能以卓越地理位置向中東與非洲市場輸出AI算力，讓埃及藉AI時代重新定義自己在全球數位產業鏈中的定位。