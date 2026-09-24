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歐洲晶片業沒生產精密晶片能力 ASML今年在當地營收掛零

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
艾司摩爾（ASML）今年幾乎沒有從歐洲獲得任何營收，比2025年及2024年進一步萎縮。路透
艾司摩爾（ASML）今年幾乎沒有從歐洲獲得任何營收，比2025年及2024年進一步萎縮。路透

全球唯一極紫外光微影（EUV）微影設備供應商、歐洲市值最高的企業艾司摩爾（ASML）公司，今年幾乎沒有從歐洲獲得任何營收，比2025年及2024年進一步萎縮。換言之，歐洲晶片製造業今年並未向ASML購買任何設備。ASML因而呼籲歐盟當局為該公司創造來自歐洲的需求。

ASML公共事務執行副總裁席姆斯科克表示，「我們在歐洲完全賣不出任何設備。因為歐洲不投資，而且歐洲沒有新建晶片廠。這的確值得憂慮。我們歐洲的營收占比是零，過去通常是1%」。

2025年ASML來自歐洲營收的占比為1%，2024年為5%，2023年為3%，2022年為2%。但今年第1、2兩季的占比為零。

席姆斯科克指出，「這裡對這類高度專業化機具根本沒有需求。這就是問題所在。因此我們除了在供給面要吸引投資外，還應該動力創造需求。我們本身也做了很大的努力，並與（歐盟執委會主席）馮德賴恩談過，表示『設法調動市場力量，並帶動歐洲許多地區的確存在的動能」。

截至目前，歐盟一直熱衷於對新建晶圓廠提供補貼，但無助於吸引英特爾進駐。ASML呼籲歐洲各國政府協助整合及保障歐製晶片的需求，這將能鼓勵歐洲主要的晶片用戶在本地採購，讓晶片廠能有經濟上的理由在歐洲新建或擴建晶圓廠。

歐洲多個國家雖大舉擴張晶片製造，但沒有任何一項晶圓廠計畫將採用尖端的EUV及更先進的High-NA EUV設備，而只是採用一些已經成熟的設備，生產12-16奈米等並非最精密的晶片。

另一項值得擔憂的，則是無論是英特爾在愛爾蘭還是ESMC公司在德國生產的先進晶圓，都將運往其他地區進行封裝，這意味著歐洲業者大致上已經失去完全在歐洲生產精密晶片的能力。

ASML 晶片 歐洲

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